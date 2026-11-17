▲ 클린 투게더 연수

한국도핑방지위원회(KADA)는 동티모르와 투르크메니스탄 도핑방지기구 직원 2명을 초청해 '클린(K-lean) 투게더' 연수를 했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.도핑 방지 교육, 도핑 검사, 결과 관리 등 도핑 관리 핵심 업무에 대한 실무 교육을 중심으로 진행된 이번 연수는 2025 부산 세계도핑방지기구(WADA) 총회 유치 공약인 '솔리다리티 프로그램'의 하나로, 올해 5년째 열렸습니다.서류와 면접 심사를 거쳐 선발된 케리 갈료스(동티모르)와 레일라 아르티코바(투르크메니스탄 도핑방지기구 위원장)는 10월 19일부터 약 한 달간 연수에 참여했습니다.참가자들은 제107회 전국체육대회와 한국과학기술연구원 도핑콘트롤센터, 대한체육회, 대한장애인체육회, 한국스포츠과학원, 한국마사회 등도 방문했습니다.KADA는 올해부터 기존 초청 연수와 도핑 검사·시료 분석 지원에 도핑 방지 교육 지원을 더해 세 사업을 '클린 투게더'로 통합해 운영하고 있습니다.올해는 타지키스탄 도핑방지기구에 도핑 검사·시료 분석을 지원했고, 2024년 초청 연수에 참여한 요르단 도핑방지기구와는 도핑 방지 교육 프로그램과 운영 사례를 공유했습니다.김일환 KADA 사무총장은 "이번 연수가 서로의 경험과 지식을 나누고, 각국의 여건에 맞는 발전 방향을 모색하는 뜻깊은 기회가 되었기를 바란다"고 말했습니다.(사진=KADA 제공, 연합뉴스)