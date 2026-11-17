▲ 코이카 '임팩트 투게더 2026' 주요 참석자들

한국국제협력단(KOICA·코이카)은 지난 16일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 '기업의 성과와 현지의 변화를 잇는 파트너십'을 주제로 '코이카 임팩트 투게더 2026' 행사를 개최했다고 17일 밝혔습니다.이 행사는 코이카 기업협력사업 10년 성과를 공유하고, 후속 투자와 사업 확대 등 새로운 성장 기회를 모색하기 위해 마련됐습니다.채예림 외교부 개발협력·민간협력과장은 축사에서 "우리 기업들이 개발도상국에서 새로운 기회를 찾고 현지 사회의 발전에도 기여할 수 있도록 협력 기반을 넓혀가겠다"고 말했습니다.공통 세션에서는 혁신적 기술 프로그램(CTS)과 포용적 비즈니스 프로그램(IBS) 등으로 코이카와 협력해 온 기업·단체의 사례가 소개됐습니다.기후테크 기업 '베리워즈'(IBS)는 캄보디아에서 배터리 교환 방식의 전기 오토바이 사업을 운영하고, 한국과 캄보디아 간 첫 국제 탄소 감축 사업을 추진 중인 경험을 공유했습니다.의료기기 기업 케이에이치메디칼(CTS·IBS)은 탄자니아와 가나에서 진단검사실을 구축하고, 체외 진단 제품의 세계보건기구(WHO) 긴급사용목록 등재까지 이어진 경험을 소개했습니다.LG전자와 국제개발협력 비정부기구(NGO) 월드투게더는 '코이카 IBS-ESG(환경·사회·지배구조) 이니셔티브'를 통해 에티오피아 청년 직업훈련학교를 운영한 사례를 바탕으로 기업의 경쟁력과 현지의 변화를 함께 만든 성과를 공유했습니다.이어 공공사업 참여, 글로벌 도약, ESG 파트너십 등 3개 분과로 나뉘어 기업의 후속 성장과 협력 확대 방안이 논의됐습니다.중소벤처기업진흥공단, 한국조달연구원, 창업진흥원, 대한무역투자진흥공사(코트라) 등이 참여했습니다.행사장에서는 1대 1 상담 공간도 운영됐습니다.기업들은 코이카 사업 참여, 공공 구매와 혁신제품 지정, 투자 유치, 해외시장 진출 등 관심 분야의 담당자와 만나 지원 제도를 문의하고 사업 참여 방법을 상담했습니다.정유아 코이카 파트너사업실장은 "이제는 현장에서 검증된 기술과 경험이 우리 기업들의 성장으로, 나아가 개도국의 지속 가능한 발전으로 이어지는 선순환을 만들어 나가겠다"고 말했습니다.(사진=코이카 제공, 연합뉴스)