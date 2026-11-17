▲ OK저축은행 신영철 감독

남자 프로배구 OK저축은행 신영철(62) 감독이 건강상의 이유로 지휘봉을 내려놓았습니다.OK저축은행은 오늘(17일) "신 감독이 건강상의 이유로 감독직을 내려놓기로 결정했다"며 "본인의 의사를 존중해 사퇴를 받아들이기로 했다"고 밝혔습니다.신 감독은 지난 12일 현대캐피탈과의 홈 경기에서도 건강 문제로 벤치를 지키지 못했습니다.구단은 신 감독과 여러 차례 면담했지만, 건강상의 이유로 감독직 수행이 어렵다는 뜻에 따라 사퇴를 수용했습니다.이에 OK저축은행은 오늘 수원체육관에서 열리는 한국전력과의 방문 경기부터 김재헌 수석코치가 감독대행을 맡아 선수단을 이끕니다.신 감독은 지난해 3월 OK저축은행의 역대 네 번째 사령탑으로 선임돼 팀을 이끌어왔습니다.앞서 LG화재·LIG손해보험(현 KB손해보험), 대한항공, 한국전력, 우리카드 감독을 지냈고, OK저축은행은 지휘봉을 잡은 V리그 다섯 번째 구단입니다.선수 시절 국가대표 세터로 활약한 신 감독은 세터 육성과 팀 재건에 강점을 보인 지도자로 평가받았습니다.이전에 맡았던 네 팀을 모두 포스트시즌에 올려놓아 '봄배구 전도사'로도 불렸습니다.우리카드에선 2019-2020시즌 정규리그 1위와 2020-2021시즌 챔피언결정전 준우승을 이끌었습니다.지난해 11월 27일 삼성화재전 승리로 V리그 남녀부 사령탑을 통틀어 처음으로 정규리그 통산 300승 고지를 밟았습니다.OK저축은행 관계자는 "그동안 팀을 이끌어온 신영철 감독님의 노고에 감사드린다"며 "감독님이 건강 회복에 전념할 수 있기를 바라며, 구단 역시 남은 시즌 선수단 운영에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)