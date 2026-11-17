▲ 운반선으로 해안쓰레기 나르는 드론

인천시는 올해 위성과 드론 기술을 활용한 해안쓰레기 운반 사업으로 총 24t을 수거했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.시는 올해 '스마트 해양빌리지' 사업을 통해 위성과 드론으로 옹진군 섬 해안을 광역 탐지한 결과 6천여 건, 총 400t 규모의 쓰레기가 분포한 것을 확인했습니다.시는 선박이 접근하기 어려운 지역에 한 번에 최대 100㎏까지 운반할 수 있는 고중량 드론을 투입해 해안에 임시로 모아둔 쓰레기를 운반선까지 옮겼습니다.지난 9월 덕적도 해변 3곳에서 4.6t을 수거한 것을 시작으로 지난달 문갑도·소야도 12.1t, 이달 사승봉도·문갑도 일대에서 7t을 반출했습니다.인천 앞바다에는 한강을 따라 유입된 생활쓰레기가 해류를 타고 옹진군 일대 섬으로 해마다 밀려들고 있습니다.옹진군은 24개 유인도를 포함한 115개 섬으로만 이뤄진 기초자치단체입니다.특히 상주인구가 없고 정기 여객선도 다니지 않는 옹진군 무인도의 경우 쓰레기가 제때 처리되지 못한 채 바다로 다시 유입되는 악순환이 이어지고 있습니다.시는 위성 탐지로 무인도 해안쓰레기 관리 사각지대를 확인한 뒤 공공·민간의 정화활동과 드론 운반으로 이어지는 해양환경 관리체계가 실효성이 있는 것으로 분석했습니다.박광근 인천시 해양항공국장은 "섬 지역 중에서도 무인도는 배가 닿지 않아 쓰레기를 모아 두고도 육지로 옮기지 못하는 경우가 많았다"며 "드론 운반 지원을 확대해 수거 사각지대에 놓인 섬들의 해양쓰레기 처리 공백을 줄여가겠다"고 말했습니다.(사진=인천시 제공, 연합뉴스)