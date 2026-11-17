▲ 개혁신당 이준석 의원이 16일 한국은행 대구경북본부본부에서 열린 국회 재정경제기획위원회의 동북·동남지방데이터청, 부산·대구지방국세청, 부산·대구본부세관, 한국은행 부산·경남·울산·대구경북·포항본부에 대한 국정감사에서 질의하고 있다.

개혁신당 이준석 의원은 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위를 막는 데 활용할 수 있는 전파탐지 애플리케이션을 개발했다며 교육부에 시험감독관 사용 허가를 요청했습니다.이 의원은 오늘(17일) SNS에 "영국으로 출장 오는 비행기에서 교육부 장관의 답변을 보고 한숨을 내쉬었다. 시험장 주변의 핫스팟을 점검하고, 특정 연령대의 이동통신 데이터를 시험 기간에만 제한하는 방안을 생각해 봤다"며 "영국행 비행기 안에서 기획하고 코딩한 전파 탐지앱 '코리요 스캔'(KoriyoSCAN)을 개발했다"고 밝혔습니다.이 의원은 "감독관이 시험 전에 빈 교실의 블루투스·와이파이 신호를 먼저 기록하고, 수험생 진입 후 새롭게 잡히는 신호를 알려 추가 확인을 돕는다"며 "현장 성능은 아직 검증 전이지만 교육부가 이런 방향성을 신속히 검증하고, 감독관의 휴대전화 반입·사용 제한에 전파 탐지 목적의 한시적 예외를 두는 방안을 검토해 달라"고 주문했습니다.이 의원은 애플리케이션 설치 링크를 공개하며 "기내에서 만든 조잡한 도구이기 때문에 개발자 여러분이 남은 기간 오류를 줄이고 성능을 검증하는 데 힘을 보태달라"고도 요청했습니다.(사진=연합뉴스)