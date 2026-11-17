▲ 16일 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 최근 발생한 세무사 시험 초소형카메라 활용 AI 부정행위 사례 자료가 모니터에 올려져 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 AI 부정행위 논란이 확산하자 연이틀 수능 연기를 검토해야 한다고 주장했습니다.장동혁 대표는 오늘(17일) SNS에 "지금 사태가 ‘포항 지진’보다 덜 심각하다고 믿는 국민은 없다"며 "대책이 없다면 수능 연기라도 검토해야 한다"고 적었습니다.지난 2017년 11월 15일, 경북 포항에서 발생한 지진으로 당시 수능이 한 차례 연기된 바 있습니다.장 대표는 "AI 부정행위 대책은 여전히 오리무중"이라며 "이미 예견됐고, 수없이 지적됐던 문제다. 교육위 국정감사에서도 첫날부터 대책 마련을 촉구했었다. 그런데 교육부는 그동안 뭘 한 건가?"라고 지적했습니다.이어 "어제 내놓은 대책은 대책이라고 할 수도 없다"며 "오늘 추가 대책을 내놓는다지만 궁금하지도 않을 지경"이라고 꼬집었습니다.그러면서 "단추형 초소형 카메라를 비롯한 장비들이 전부 품절이라고 한다"며 "누가 사갔겠는가? 세무사 시험 부정행위 수석이 사용한 바로 그 장비들"이라고 덧붙였습니다.장 대표는 또 "가방 검사조차 수험생 동의가 없으면 불가능하다. 하물며 몸수색은 어림도 없다"며 "오판이 발생하면 죄 없는 수험생이 피해를 입고, 대규모 소송으로 이어질 수도 있다"고 우려했습니다.이어 대책을 마련 중인 교육부 장관을 향해 "무능력, 무책임, 무분별, 무대뽀, 다 붙여도 부족하다"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)