▲ 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표 등 의원들이 17일 서울 종로구 청와대 앞에서 국무회의 의결을 앞둔 이른바 '조작기소 특검법'을 규탄하는 현장 의원총회를 마친 뒤 국무회의가 열리는 정부서울청사로 행진하고 있다.

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국민의힘이 2주째 청와대 앞에서 이른바 '조작기소 의혹 특검법'을 비판했습니다.당 지도부는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석차 출국한 이재명 대통령을 "범죄자"라 칭하며 이 대통령이 직접 특검법을 처리하는 장면을 피하기 위해 자리를 비우고 한성숙 국무총리를 이용하고 있다고 성토했습니다.장동혁 대표는 "오늘 대통령 한 사람을 위한 이재명 탈옥법을 국무회의에서 통과시키려고 하고 있다"면서 "이재명 탈옥법이 역사의 심판대에 서게 됐다. 심판의 결과는 정권의 몰락이 될 것"이라고 말했습니다.장 대표는 "이재명 탈옥법이 통과된다면 결국 한 총리도 이재명 탈옥 범죄의 수괴가 될 것"이라며 "곧 범죄자 이재명과 함께 법정에 서는 날이 오게 될 것"이라고 으름장을 놨습니다.사법부를 향해서도 "흉악한 범죄의 공범이 되지 않으려면 지금이라도 (이 대통령) 재판을 재개해야 한다"면서 "헌법재판소도 이 법에 대해 단호하게 위헌을 선언해야 한다"고 외쳤습니다.정점식 원내대표는 "'이재명 탈옥법'은 절대로 태어나지 말아야 할 귀태(鬼胎·태어나지 말았어야 할 존재)라면서 "특검법의 모든 조문을 두 글자로 요약하면 위헌이고, 세 글자로 요약하면 쿠데타"라고 맹비난했습니다.정 원내대표는 "대통령 역시 이를 잘 알 것이다. 그래서 국무회의 의결이라는 쿠데타를 앞두고 흉기를 총리의 손에 쥐여주고 본인은 쏙 빠지려는 것 아니냐"고 목소리를 높였습니다.이어 "하지만 흉기에 묻은 본인의 지문을 닦아낸다고 범죄가 사라지는 것은 아니다"라며 "대통령이 총리 뒤에 숨는다고 해서 국민이 범죄 행각을 모르겠느냐"고 쏘아붙였습니다.국민의힘은 지도부 모두발언을 마친 뒤 국무회의가 열리는 정부서울청사까지 도보로 행진했습니다.법조인 출신 5선 나경원·조배숙 의원은 각각 정부청사 앞에서 국무위원들을 향해 "직권남용의 공범이자 위헌 입법의 부역자가 되고 싶은가", "누구도 자기 재판의 재판관이 될 수 없다"라고 외쳤습니다.(사진=연합뉴스)