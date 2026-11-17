<앵커>



어르신 일자리 만들기는 쉽지 않은 과제인데요. 경기도 용인시가 도입한 '시니어 빨래방'이 이제는 안착 단계에 들어갔다는 평가를 받고 있습니다.



유영수 기자가 취재했습니다.



<기자>



지난 9월에 문을 연 용인시 '시니어 빨래방' 3호점입니다.



60대 여성 두 명이 빨래 세탁과 건조, 정리 일을 하고 있습니다.



이곳에는 용인에 사는 60살 이상의 시니어 28명이 교대로 일하고 있습니다.



[문정윤(66살)/경기 용인시 : 규칙적인 생활을 할 수 있고, 내 건강을 챙기면서 오늘 일하러 가야지 하는 그런 기쁜 마음, 그게 가장 중요하다고 생각해요.]



하루에 3시간 남짓, 일주일에 두세 번 일하고 한 달에 30만 원 정도를 받습니다.



[이의구(77살)/경기 용인시 : 한 달 일정이 생기는 거예요. 그러면 살아가는 기분이 의욕이 나고 보람도 있죠. 내 할 일이 있다는 것이.]



용인시의 '시니어 빨래방'은 지난 2024년 1호점이 처음 문을 연 이후, 올해 3호점까지 확대했습니다.



기존 지역 세탁소에 피해를 주지 않기 위해 개인 손님은 받지 않습니다.



[신미영 팀장/용인시 노인정책팀 : 일반인 상대로 영업하는 것은 지양하고, 복지 시설이나 피트니스, 체육 시설에 필요한 대량의 빨랫감만 수거해서 운영하고 있습니다.]



용인시는 현재 시니어 빨래방 이외에도 커피 판매점과 세차장 등 모두 1천380개 넘는 어르신 일자리를 지원하고 있습니다.



[이상일/용인특례시장 : 어르신들이 일을 통해서 삶의 의욕을 더욱더 키우고 행복감을 갖출 수 있도록 노력하겠습니다.]



용인시는 사회참여 지원기관인 용인시니어클럽을 통해 어르신 일자리를 발굴 지원하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 인필성)