<앵커>



2028년에 개최되는 국제정원박람회에 기업들의 후원으로 지어지는 기업 정원 사업을 추진되고 있는데요. 정원 하나에 많게는 10억 원 넘게 들다 보니 기업들은 비용 부담이 크다는 반응입니다. 기업들의 자발적인 후원이라고는 하지만 조직위는 참여 의향서 제출을 재촉하고 있습니다.



UBC 전병주 기자입니다.



<기자>



2028 국가정원박람회장으로 쓰일 삼산 매립장, 울산시가 이곳에 기업들이 자발적으로 정원을 만드는 '기업 정원'을 추진하고 있습니다.



총면적 8천900여 제곱미터, 18개 부지에 기업을 홍보하는 야외형 정원을 만드는 겁니다.



정원박람회 조직위원회는 올해 초부터 기업들을 찾아다니며 후원을 독려하고 있습니다.



하지만 정원 조성 비용이 최대 10억 원에 달하다 보니 선뜻 나서는 기업을 찾기 어렵습니다.



제안서에는 기여 등급을 정하듯 금, 은, 동으로 나눴는데 금 정원이 10억 원, 농구 경기장 한 개 크기의 은 정원은 5억 원에 달합니다.



정원 조성이 어려우면 후원금도 받기로 했습니다.



하지만 기업들의 싸늘한 반응에 조직위는 제안 설명회까지 열며 설득에 나섰습니다.



이 자리에서 기업 실무진은 "금액이 너무 큰 데다 구체적인 내용이 없어 홍보 효과를 기대하기 어렵다"는 반응을 보였습니다.



또 "정원 조성 시기가 박람회 기간과 임박해 제대로 된 정원을 지을 수 있을지 의문"이라는 의견도 나왔습니다.



하지만 조직위는 "일단 참여 의향서를 받는 것이 우선"이라며 설명회 말미에는 '독촉'이라는 표현까지 사용했습니다.



[조직위 관계자 : 나중에 어떻게 만들지는 차후의 문제고 하실지 마실지 금액을 얼마를 하실지 이게 지금 당장 더 중요한 것 같거든요. 빨리 의사 결정을 안 해주시면 저희들이 다른 방식을 찾아야 하는데 독촉 아닌 독촉을 하게 되는데.]



최근 열린 울산시의회 행정사무감사에서도 정원 박람회의 핵심 특화 시설 사업이 지연되고 있는 것에 대한 질타가 이어지기도 했습니다.



[권태호/울산시의회 문화환경복지위원회 : 정확한 세부 계획도 없이 일단 기업들의 참여 의향부터 받는다면 조직위가 주먹구구식으로 일한다는 얘기를 들을 수밖에 없지 않겠습니까? 기업 정원을 계획대로 만들 수 있을지 모호한 상황인 것 같습니다.]



취재가 시작되자 조직위는 "정원 조성 비용의 기준만 제시한 것일 뿐, 기업들의 부담을 최소화하는 방향을 모색하겠다"고 밝혔습니다.



대규모 행사 때마다 동원되는 기업들의 후원이 과연 자발적인지, 아니면 울며 겨자 먹기식의 억지 동참인지 판단이 필요해 보입니다.



(영상취재 : 안재영 UBC, 디자인 : 구정은 UBC)



UBC 전병주