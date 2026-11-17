<앵커>



하계올림픽 유치를 추진하고 있는 전북자치도가 그동안 서울과 공동으로 개최하는 방안을 논의했는데요. 결국 협상이 결렬됐습니다. 전북자치도는 당초 계획대로 단독 유치에 나서겠다고 밝혔지만, 넘어야 할 산이 많습니다.



JTV 변한영 기자가 보도합니다.



<기자>



두 달 넘게 협상을 이어 온 전북과 서울.



개·폐회식 장소를 비롯해 경기장 배치 등에서 서로의 입장 차이를 좁히지 못하면서 논의는 무산됐습니다.



시간만 낭비했다는 비판도 있지만 전북자치도로서는 신경 쓸 겨를이 없습니다.



당장 이달 국제올림픽위원회 IOC를 상대로 화상 발표가 예정돼 있는데 기존 계획인 연대도시 전략으로 승부를 봐야 합니다.



[김종필/전북도 올림픽 유치단장 : 그 발표가 당면한 현안이고요. 그걸 철저히 준비하고, 발표 뒤에 (후보군) 선정에 대한 결과는 내년 3월에 나오지 않겠습니까?]



전북을 중심으로 서울과 대구, 충북 등으로 대회를 분산하는 연대도시 개최.



문제는 이 방식이 유지될 수 있을지 장담할 수 없다는 것입니다.



공동 개최 논의가 시작되기 전, 전북은 서울시가 관리하는 경기장 3곳을 사용하기로 합의했는데, 협상이 결렬된 지금 상황이 바뀔 가능성을 배제할 수 없습니다.



도내에는 5성급 호텔이 없다는 숙박 인프라 공백을 어떻게 메울지도 최대 난제로 꼽히고 있습니다.



무엇보다 우려되는 건 정부의 지원 여부, 문화체육관광부가 앞서 지원 의지를 밝혔지만, 공동 개최 합의를 전제로 달았기 때문입니다.



이원택 도지사는 이에 대해 현재 계획으로는 정부 심의 통과가 어렵다며 문체부 설득에 주력해야 될 상황이라고 한계를 인정했습니다.



서울과의 협의 결과가 어찌 됐든 간에 서둘러 분위기를 수습해 IOC 평가에 대비해야 하는 전북자치도.



하지만 그 과정에서 전북의 전략과 리스크가 여과 없이 드러나면서 험난한 올림픽 유치전이 더 어려워졌고 명분과 실리 모두 잃었다는 지적도 나오고 있습니다.



(영상취재 : 정희도 JTV, 디자인 : 원소정 JTV)



JTV 변한영