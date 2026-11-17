<앵커>



세무사 시험에서 드러난 AI 부정행위 여파로 전문직 단체들에 비상이 걸렸습니다. 직업 신뢰가 흔들리는 상황이 되자, 수험생들 역량을 자체 검증할 시스템을 만들겠다고 나섰습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



AI 부정행위 논란의 중심에 있는 세무사회가 스스로 '2차 검증망'을 구축하겠다고 나섰습니다.



세무사 시험 합격자들이 정식 등록하기 전에 반드시 6개월 동안 거쳐야 하는 수습 교육을 강화하겠다는 겁니다.



구술시험을 도입하는 등 AI 도움을 받을 수 없는 환경에서 전문 지식과 실무 능력을 평가하고, 당장 이번 합격자부터 적용하겠다는 계획입니다.



평가 기준을 넘지 못해 수료증을 받지 못하면 정식 세무사로 활동할 수 없게 됩니다.



[김선명/한국세무사회 부회장 : 시험을 본 내용과 유사할 정도의 난이도로 좀 더 높게 저희들이 평가를 통해서 세무사들의 역량을 증명할 수 있게끔 하려고 하는 거죠.]



재정경제부는 세무사회의 이런 방안이 법적으로 위임된 권한 내에 있는지 면밀히 검토하겠다고 밝혔습니다.



세무사 시험에서 드러난 AI 부정행위 여파로 다른 전문자격시험에도 유사한 허점은 없는지, 시험 관리체계 전반을 점검해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.



공인회계사회는 2년 동안 이뤄지는 수습 과정에서 업무 역량 점검을 강화하겠다는 방침이고, 노무사회도 시험 주관 기관과 함께 AI 부정행위 차단을 위한 공동 대응에 나서겠다고 공언했습니다.



[김경락/한국공인노무사회 부회장 : 공인노무사 시험의 특성에 대해서 정보를 제공하고, 그에 맞춰서 대응 방안을 같이 논의해 가지고 합리적인 방향으로 대응 방향을 마련해 나가야….]



단체들은 또 정당하게 합격한 수험생들까지 의심받게 만들어서는 안 된다면서 정부 당국에 더 확실한 감독 방안을 만들어달라고 촉구했습니다.



(영상편집 : 안여진, VJ : 정한욱·이지환)