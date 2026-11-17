<앵커>



윤석열 정부 당시 국가기관의 조작 수사와 기소 의혹을 규명하기 위한 '조작기소 의혹 특검법'이 국무회의에서 의결됐습니다. 특검법을 이재명 대통령을 위한 특혜라고 비판한 국민의힘은 국무회의를 주재한 한성숙 국무총리도 싸잡아 비판했습니다.



고정현 기자입니다.



<기자>



해외 순방 중인 이재명 대통령을 대신해 국무회의를 주재한 한성숙 국무총리.



오늘(17일) 오전 10시부터 정부서울청사에서 시작된 국무회의에 '조작기소 의혹 특검법'이 상정됐고, 한 총리는 특검법을 의결했습니다.



지난 6일 국회 본회의를 통과한 특검법은 조만간 이 대통령 재가를 거쳐 공포될 전망입니다.



특별검사 등 309명 규모로 꾸려질 특검팀은 대장동, 위례신도시 개발 의혹 등 12개 사건에 대해 윤석열 정부 당시 검찰 등이 수사하고 기소하는 과정에서 증거 조작이나 진술 회유 등 불법 행위가 있었는지를 조사하게 됩니다.



지난주에 이어 오늘도 청와대 앞에서 의원총회를 연 국민의힘은 특검법은 위헌이자 쿠데타라고 맹비난했습니다.



또 이 대통령을 범죄자라고 지칭하며 이 대통령이 책임 회피를 위해 해외 순방 중 특검법을 국무회의에 상정했고, 국무회의에 관여한 한 총리 등도 공범이라고 비판했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 오늘 국무회의에서 이재명 탈옥법이 통과된다면 결국 한성숙 국무총리도 이재명 탈옥 범죄의 수괴가 될 것입니다.]



국민의힘은 청와대에서 국무회의가 열린 정부서울청사까지 도보 행진도 했습니다.



민주당은 국민의힘 지도부가 중요 외교 일정까지 음모론에 끼워 맞춰 입에 담아서는 안 될 말로 한 총리를 모독했다고 목소리를 높였습니다.



[조계원/민주당 대변인 : 국민의힘은 국무위원을 겨냥한 협박과 장외 선동을 중단하고 국민 앞에 사죄하십시오.]



이어 민생 법안 처리와 예산 심사를 위해 국회로 돌아가 야당의 책무를 다해야 한다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 조춘동·이승환, 영상편집 : 유미라)