<앵커>



이런 가운데 AI 부정행위를 자백한 세무사 시험 수석 합격자 한 모 씨가 경찰에 출석했습니다. 한 씨는 수험생과 관계자들에게 죄송하다며 수사기관에 사실대로 진술하겠다고 밝혔습니다.



박세원 기자입니다.



<기자>



AI를 이용한 부정행위를 시인한 세무사 시험 수석 합격자 한 모 씨.



오늘(17일) 오전 검은색 마스크를 착용하고 경찰에 출석한 한 씨는 자수를 결심하게 된 계기를 묻자 먼저 고개를 숙였습니다.



[한 모 씨 : 시험을 준비해 오신 수험생분들과 관계자분들께 진심으로 죄송합니다.]



그러면서 "제가 한 일은 숨기지 않고 수사 기관에 사실대로 말씀드리겠다"며 "잘못에 대한 책임을 지겠다"고 말했습니다.



초소형 카메라 등 장비를 어떻게 준비했냐는 취재진 질문에는 답하지 않았습니다.



한 씨는 지난 15일 세무사 1, 2차 시험에서 초소형 카메라와 AI를 이용해 부정행위를 했다고 밝히고 경찰에 자수했습니다.



SBS 취재 결과 한 씨가 어제 시험 관계기관에 낸 7장 분량의 경위서에는 계산기를 개조해 부정행위에 활용했다는 내용이 담겼습니다.



경찰은 "다만 계산기 화면으로 답을 확인한 건 아니"라고 밝혔습니다.



한 씨는 그동안 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영해 AI에 전송한 뒤 스마트폰을 확인하는 방식으로 부정행위를 저질렀다고 설명하면서, 구체적인 범행 방법에 대해서는 말을 아껴왔습니다.



앞서 한 씨 측은 어제 입장문을 내고, 재발 방지에 참고할 수 있도록 금융감독원, 한국세무사회 등에 경위서를 제출했다고 밝혔습니다.



경찰은 한 씨를 피의자 신분으로 전환하고 구체적인 수법과 공범 여부 등을 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 김남성, 영상편집 : 소지혜)