<앵커>



수능을 이틀 앞두고 AI를 악용한 부정 시험에 대한 우려가 커지고 있습니다. 한성숙 국무총리가 이런 부정행위를 사회악으로 규정하고 발본색원하겠다고 했습니다. 또 관계 기관은 직을 걸라고도 했습니다.



보도에 노동규 기자입니다.



<기자>



한성숙 국무총리가 AI를 악용한 시험 부정행위를 '사회악'으로 규정하고 범정부 긴급대응팀을 긴급 가동해 발본색원하겠다고 밝혔습니다.



한 총리는 오늘(17일) 오전 국무회의에서 "최근 국가자격시험에서 발생한 AI 악용 부정행위로 수험생과 학부모들의 우려가 굉장히 크다는 걸 잘 안다"며 이렇게 말했습니다.



우선 모레로 다가온 수능의 시험장 관리가 강화됩니다.



정부는 감독관을 추가 배치해 스마트폰 등 수험생의 모든 스마트기기를 수거하고, '안경·시계 전수점검'과 함께 옷깃과 소매, 단추 등도 살펴보겠다는 계획입니다.



시험장 주변 와이파이 관리를 강화하고 수험생 가방은 복도 같은 시험실 외부에 별도 보관하기로 했습니다.



한 총리는 현장 부정행위는 물론 사전 모의에 대해서도 무관용 원칙으로 엄단하겠다고 밝혔습니다.



의심 사례를 끝까지 추적해 시험 무효와 응시자격 박탈, 고발과 수사의뢰 등으로 엄정 대응하겠다며, 관계기관은 직을 걸라고도 했습니다.



[한성숙/국무총리 : 교육부 등 관계기관은 직을 건다는 자세로 혼신의 힘을 다해주시기 바랍니다. 우리 수험생들이 그간 쌓아온 노력이 정당한 결실로 이어질 수 있도록….]



한 총리는 인공지능 악용 부정행위와 관련한 부처의 대응 현황을 점검하고 관련 내용을 오늘 오후 직접 브리핑할 예정입니다.



(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 김경연)