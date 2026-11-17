1. 수능이 이틀 앞으로 다가오면서 AI를 이용한 부정행위에 대한 우려와 불안감이 커지고 있습니다. 정부는 시험장에서 스마트폰 등 모든 스마트기기는 전원 종료 후 수거하고 안경과 시계는 전수검사한다고 밝혔습니다.



2. 초소형 카메라와 AI를 이용한 부정행위를 시인한 세무사 시험 수석 합격자 한모 씨가 오늘(17일) 오전 경찰에 출석했습니다. 한 씨는 "수험생들에게 죄송하다"며 "잘못에 대한 책임을 지겠다"고 사과했습니다.



3. 트럼프 미 대통령이 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의 참석을 계기로 중국에서 김정은 북한 국무위원장을 만날 수도 있다고 밝혔습니다. 젠슨 황 전 엔비디아 CEO와 불륜 관계였던 앨리스 황을 두고는 "중국 스파이가 아닐 수도 있다"고 말했습니다.



4. 필리핀에서 열리는 아세안 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 6달 만에 다카이치 일본 총리와 오늘 한일정상회담을 갖습니다.