▲ 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 17일 청와대 앞에서 국무회의 의결을 앞둔 이른바 '조작기소 특검법'을 규탄하는 현장 의원총회를 열고 구호를 외치고 있다.

이른바 조작기소 특검법 공포안이 오늘(17일) 국무회의를 통과했습니다.정부는 오늘 한성숙 국무총리 주재로 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 조작기소 특검법을 심의·의결했습니다.이재명 대통령의 아세안·아시아태평양경제협력체 순방으로 오늘 국무회의는 한 총리가 주재했습니다.특검법은 윤석열 정부 당시 검찰·국가정보원·감사원 등 국가기관이 야당이던 민주당과 정치적 반대 세력을 상대로 조작 수사·기소를 벌였다는 의혹을 규명하기 위한 내용을 담고 있습니다.수사 대상에는 이 대통령 관련 사건인 대장동·위례신도시·백현동 개발 관련 배임, 대장동·백현동 개발 관련 공직선거법 위반, 김진성 씨 위증교사, 쌍방울 대북송금, 성남FC 후원 관련 뇌물 사건에 대한 검찰 수사·기소 과정이 포함됐습니다.인력은 파견 검사·수사관, 특별수사관 등을 포함해 최대 309명으로 구성할 수 있으며, 수사 기간은 최장 200일입니다.당초 발의된 법안에 담겼던 특검의 공소취소 권한 조항은 제외됐습니다.특검법안은 국민의힘의 필리버스터가 종결된 이후인 지난 6일 오후 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다.이후 청와대 관계자는 지난 9일 다음 주 국무회의에 상정될 예정이라고 밝혔습니다.이를 두고 야권은 이 대통령이 해외 순방을 핑계로 특검법 공포안 처리를 국무총리에게 넘긴 것이 아니냐고 비판하고 있습니다.(사진=연합뉴스)