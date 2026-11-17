▲ 이재명 대통령이 16일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 한ㆍ아세안 정상회의에서 발언하고 있다.

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아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석차 필리핀 마닐라를 방문 중인 이재명 대통령이 한중일 3국 협력의 중요성을 강조했습니다.이 대통령은 오늘(17일), 아세안 +3(한국·중국·일본) 정상회의 모두발언에서 리창(李強) 중국 총리, 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리를 만나 "한·중·일 3국 협력의 역사도 이곳 마닐라에서 시작됐다"며 1999년 마닐라에서 열린 아세안+3 정상회의를 되짚었습니다.그러면서, "당시 대한민국의 김대중 대통령, 중국의 주룽지(朱鎔基) 총리, 일본의 오부치(小渕) 총리가 한자리에 모였고, 그 소중한 만남은 '한·중·일 3국 협력'의 첫걸음으로 기록됐다"고 언급했습니다.이어 "여러 차이에도 불구하고 공동의 경제적 이익을 중심으로 새로운 협력의 공간을 열어낸 세 지도자의 선구적 결단이야말로 복합 위기의 시대, 우리가 따라 배워야 할 교범"이라고 덧붙였습니다.이 대통령은 29회째를 맞은 아세안+3 정상회의에 대해서도 "역내 협력의 모범 사례"라고 평가했습니다.먼저, "1997년 동아시아 금융위기 한복판에서 태어난 아세안+3은 세계 식량 가격 위기와 코로나19 위기를 함께 극복하며 역내 위기 대응과 회복력 강화에 기여해 왔다"며 "서로 다른 역사와 발전 경험을 지닌 국가들이 협력을 통해 공동의 과제를 해결할 수 있다는 것을 입증한 눈부신 성장의 역사였다"고 했습니다.이 대통령은 또, "한 지역에서 벌어진 갈등과 충격이 모두의 일상을 빠르게 위협하는 지금이야말로 위기 때마다 힘을 발휘해 온 아세안+3의 역할이 빛을 발할 때"라며 "복합 위기에 대한 대응력과 회복력을 높이고 지속 가능한 미래 성장의 기반을 함께 마련해야 한다"고 제안했습니다.그러면서, "대한민국은 아세안+3가 향후 30년 미래를 설계하는 과정에서도 마땅한 책임과 역할을 다할 것"이라고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)