현지 시각 13일, 미국 연방항공청(FAA)이 미국 전역의 공항에 4시간 반 가까이 지상 중지(ground stop) 명령을 내렸습니다.



2001년 9·11 테러 이후 가장 긴 전국 단위 항공 운항 중단이었습니다.



그 여파로 사태 첫날인 13일에만 9천 편이 넘는 항공편이 취소됐고, 다음 날인 14일에도 6천 편 이상이 취소되는 등 항공 운항에 큰 차질이 빚어졌습니다.



비행기의 운항이 멈추면서 승객들은 공항에서 발이 묶인 채 기약 없이 기다려야 했습니다.



여파는 미국 밖으로도 번졌습니다.



한국과 유럽, 남미 등 여행객들의 일정까지 흔든 겁니다.



전 세계인이 이용하는 하늘길이 '올스톱'된 이유는 무엇일까요? <머그 인사이트>에서 정리해 봤습니다.



(구성 : 이미선, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조은솔, 내레이션 : 장훈경, 제작 : 지식콘텐츠IP부)