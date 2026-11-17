김정은 북한 국무위원장이 백두산 인근 건설 현장을 현지 지도한 가운데, 동행한 딸 김주애가 직접 스키를 타는 모습이 공개돼 눈길을 끌고 있습니다.



조선중앙통신은 김 위원장이 지난 15일부터 이틀간 부인 리설주와 딸 김주애, 김여정 당 총무부장 등 고위 간부들을 대동하고 삼지연 비행장과 북포태산 스키 관광휴양지 건설 현장을 둘러봤다고 보도했습니다.



북한 매체가 공개한 사진에는 홀로 흰색 스키복을 입은 김주애가 스키를 타고 슬로프를 활강하는 모습이 담겼습니다.



사진이 공개되자 김주애가 착용한 스키복이 200만 원 상당의 프랑스 제품이라는 추정이 나오기도 했습니다.



김주애는 평양에서 홈스쿨링을 하며 승마와 스키 등을 배운 것으로 알려졌습니다.



김여정 부장과 박정천 중앙군사위 부위원장, 현송월 부부장 등 핵심 간부들 역시 스키를 타는 모습이 포착됐고, 김 위원장 부부는 선글라스를 낀 채 이걸 지켜봤습니다.



김 위원장은 북포태산 스키장과 호텔 등을 돌아보며 "흠잡을 데 없는 만점짜리"라고 만족감을 드러냈다고 조선중앙통신은 보도했습니다.



또, 삼지연시를 특색 있는 산악 관광지로 탈바꿈시키기 위해 비행장 활주로 확장 공사를 국제민간항공기구 표준 규격에 맞게 선행할 것을 지시했습니다.



이번 현지 지도는 도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아 순방길에 오르며 중국에서 김 위원장을 만날 가능성을 언급한 시점에, 김 위원장이 북·중 접경지역에 머물고 있음을 공식 확인한 것이어서 더욱 주목을 받고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)