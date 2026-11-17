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▲ 서울시 청년 전세사기피해예방 현장설명회

서울시는 연말연시 이사철을 앞두고 12월 1일 용산구 서울광역청년센터에서 올해 마지막 '청년 전세사기피해예방 현장설명회'를 개최합니다.설명회는 전세사기 예방법을 안내하는 특강, 변호사·피해상담 공무원 1:1 맞춤 상담, 서울시 주거지원 정책 안내 등 3개 프로그램으로 진행됩니다.청년은 계약 과정에서 만날 수 있는 위험을 미리 점검하고, 피해가 생기면 대응하는 방법을 익힐 수 있습니다.설명회와 전문가 일대일 상담 신청은 18∼20일 서울주거포털(housing.seoul.go.kr) 등에서 하면 됩니다.서울시는 전세사기 피해 예방을 강화하기 위해 지난해 3차례 진행한 현장설명회를 올해는 10차례로 확대했습니다.청년센터 등 청년들이 이용하기 편리한 생활권 내 공간을 찾아가고, 퇴근 이후인 저녁 7시부터 9시까지 운영해 참여 접근성을 높였습니다.올해는 10월 말까지 총 500여명이 참여했으며, 평균 만족도는 5점 만점에 4.5점 이상을 기록하는 등 호응을 얻었다고 시는 설명했습니다.명노준 서울시 주택실장은 "전세사기 피해를 예방하려면 계약 전에 꼼꼼히 확인하고, 피해가 우려되는 상황은 전문가에게 신속하게 도움을 받는 것이 중요하다"며 "청년들이 올해 마지막으로 진행되는 이번 현장설명회에 적극 참여해 이사철을 앞두고 전월세 계약에 실질적인 도움이 되길 기대한다."고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)