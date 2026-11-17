▲ 드론쇼 토끼전

올해 한강 드론 라이트쇼에 24만여 명이 다녀갔으며, 회당 평균 관람객은 3만여 명으로 첫해인 2023년의 2.7배로 늘었습니다.서울시에 따르면 4∼10월 여의도·뚝섬·잠실한강공원에서 열린 한강 드론 라이트쇼 8회 공연의 누적 관람객은 24만 782명으로 집계됐습니다.회당 평균 관람객은 3만 98명으로 지난해(2만 8천74명)보다 7.2% 증가했습니다.외국인 관람객은 6만 2천555명으로 전체의 26%를 차지했습니다.4월 10일 여의도한강공원에서 열린 'BT21 인 서울' 공연에서는 외국인 비율이 49.6%였습니다.공연이 열린 8일간 인근 상권의 카드 이용액은 약 30억 6천만 원으로 평시보다 21.6% 늘었으며 이 가운데 외국인 카드 이용액은 약 7억 9천만 원으로 74.1% 증가했습니다.6차례 공연이 열린 뚝섬한강공원 인근에서는 공연일 카드 이용액이 평시보다 43.3% 늘었으며 외국인 카드 이용액은 448.7% 증가했습니다.지난달 31일 뚝섬한강공원에서 드론 2천대로 선보인 '마블 스페셜' 공연의 공식 영상은 지난 14일 기준 서울시 유튜브에서 조회수 908만 회를 기록했습니다.전체 조회수의 81%는 해외에서 나왔으며, 공연은 영국과 멕시코 등 12개국 언론에도 소개됐습니다.서울시는 내년 일반 공연에 투입하는 드론을 1천200대에서 1천500대로 늘리고 글로벌 캐릭터와 협업과 시민 참여형 프로그램을 확대할 계획입니다.조성호 서울시 관광체육국장은 "앞으로도 다양한 볼거리와 체험을 선보여 세계인의 관심이 서울 방문과 체류·소비로 이어지도록 하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)