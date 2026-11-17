올해 세무사 시험에서 AI 기기 등을 활용한 부정행위가 이뤄졌고, 특히 수석 합격자가 해당 방법을 썼다는 소식에 대해 외신들도 이를 'AI 부정행위 스캔들'로 표현하며 앞다퉈 관련 보도를 이어가고 있습니다.



특히 외신들은 해당 논란이 촉발된 기저엔 한국의 치열한 교육열이 자리잡고 있고, 이번 사건은 공정성을 기하기 위해 기울여온 노력에 경종을 울렸다고 평가했습니다.



AP 통신은 현지 시간 16일, 이번 사건이 한국 사회에 큰 충격을 줬다고 보도하면서 특히, 수능을 앞두고 수험생과 학부모의 불안감이 고조되고 있다고 전했습니다.



통신은 "수능은 한국에서 취업, 사회적 지위, 결혼까지 좌우하는 중요 행사"이며 "치열한 학업 경쟁으로 악명 높은 한국 사회의 현실을 잘 보여주는 것"이라고 평가했습니다.



그러면서 "한국 정부가 몇 달간 AI 안경 사용 차단에 집중해 왔지만, 이번 사건은 그 대비가 제대로 되고 있는지에 대한 의문을 제기한다"고 언급했습니다.



CNN 역시 수능에 대해선 "극도의 경쟁적인 사회에서 미래의 성공과 사회적 지위를 가늠하는 척도로 여겨지는 8시간짜리 고된 시험"으로 규정했습니다.



AI 기술 발전으로 부정행위가 더욱 정교해졌고, 기술 발전은 시험에 집착하는 동아시아 사회에서 특히 문제를 야기하고 있다고 비평했습니다.



블룸버그는 "이러한 기술이 학업과 직업적 미래를 결정짓는 중요한 시험에서 공정성을 보장하기 위해 마련된 기존 안전장치를 무력화시킬 수 있다"고 보도했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)