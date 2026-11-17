▲ 경찰이 압수한 필로폰

제주를 경유해 차 봉지로 위장한 필로폰을 밀반입하고 국내 유통한 중국인 조직과 투약자들이 추가 검거됐습니다.제주경찰청은 마약류관리법 위반 혐의로 중국인 조직책 및 투약자 27명을 추가 검거하고 이 중 21명을 구속했습니다.경찰은 지난해 10월 24일 제주국제공항을 통해 차 봉지로 위장한 필로폰 1천141g(시가 7억 9천여만 원 상당)을 노란색 여행용 가방에 넣어 몰래 들여와 국내 유통하려 한 30대 중국인 A 씨를 검거해 송치했습니다.당시 A 씨는 제주에 입국한 뒤 SNS에 고액 아르바이트 광고글을 올려 서울까지 물건을 옮겨줄 한국인 전달자를 물색해 국내 운반책에게 전달하려 했습니다.하지만 일당을 받고 A 씨로부터 물건을 받은 20대 한국인이 폭발물이 든 것으로 의심해 경찰에 신고하면서 범행이 발각됐습니다.경찰은 이어 밀수·공급·판매·투약으로 이어지는 치밀한 점조직 형태의 유통 경로를 확인하고 전국으로 수사를 확대한 결과, 지난 1월 배송책과 판매책 12명을 검거한 후 이번에 추가로 27명을 검거하게 됐습니다.이로써 경찰은 A 씨 검거 이후 지난 1년간 중국인 밀수 조직원과 국내 공급 총책 등 5명, 판매책 10명, 마약 투약 사범 24명 등 총 39명을 검거했으며, 이번 사건으로 구속된 총인원은 28명이 됐습니다.경찰 조사 결과 해외 총책의 지시를 받은 공범들은 SNS를 통해 아르바이트 형식으로 운반책 등을 모집한 뒤, 필로폰을 골목길 등 곳곳에 숨겨두고 이를 찾아가도록 하는 이른바 '던지기 수법'으로 유통한 것으로 드러났습니다.경찰은 이미 필로폰 3천416g이 추가로 유통된 사실도 확인했습니다.경찰 아직 검거되지 않은 해외 총책 등 5명에 대해 인터폴에 수배 조치하고, 제주공항을 통한 외국인 범죄조직의 필로폰 반입 시도가 확인됨에 따라 감시를 강화하기로 했습니다.(사진=제주경찰청 제공, 연합뉴스)