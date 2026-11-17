대구의 한 횡단보도에서 40대 어머니와 유치원생 아들이 승용차에 치여 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.



경찰에 따르면 지난 15일 오후 2시 21분쯤 수성구 파동의 한 횡단보도를 건너던 40대 여성과 그의 5세 아들이 20대 남성 A 씨가 몰던 승용차에 치이는 사고가 났습니다.



이 사고로 모자 모두 크게 다쳐 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌습니다.



A 씨는 신호등이 없는 횡단보도 앞 편도 2차로 중 1차로에 버스가 정차해 있자 2차로로 차선을 변경해 주행하다 횡단보도를 건너던 모자를 친 것으로 파악됐습니다.



그는 음주나 약물 복용 상태는 아니었던 것으로 확인됐습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 "못 봤다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사한 후 구속영장 신청을 검토할 방침입니다.



(사진=연합뉴스)