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중국 연계 해킹 조직이 인공지능 기반 침투 도구를 활용해 전 세계 정부 기관과 기업을 공격한 가운데, 한국 외교와 정책 관련 조직들도 공격 대상에 포함된 것으로 파악됐습니다.미국 사이버보안 기업 크라우드스트라이크의 애덤 마이어스 공격대응작전총괄은 17일 국내 기자들을 대상으로 진행한 온라인 브리핑에서 중국 연계 해킹 조직 '베이퍼 판다'의 공격 활동과 관련해 한국 관련 표적이 여러 곳 관찰됐다고 밝혔습니다.마이어스 총괄은 여기에는 싱크탱크와 한국의 외교 및 외교 정책 관련 업무에 관여하는 조직들이 포함됐다고 설명했습니다.실제 공격 성공 여부에 대해서는 구체적으로 어떤 일이 발생했는지는 자세히 설명하지 않겠지만, 공격자들이 성공적이었다는 점은 확인할 수 있다고 말했습니다.다만 공격이 성공한 대상과 구체적인 침해 범위는 밝히지 않았으며, 해당 사실을 관련 기관 등에 통보했다고 덧붙였습니다.앞서 크라우드스트라이크는 이달 4일 발표한 연구 결과에서 베이퍼 판다가 AI 에이전트 기반 침투 테스트 도구인 '아르텍스'를 활용해 전 세계 200개 이상 조직을 공격한 사실을 공개한 바 있습니다.지난달 17일부터 29일 사이 이뤄진 공격에는 중남미와 유럽, 아시아, 중동의 외교와 안보 기관과 미국의 제약, 반도체, 방위, 원자력, 금융 분야 기업 등이 표적으로 포함됐습니다.베이퍼 판다는 중국 AI 모델 '딥시크'를 중심으로 아르텍스를 구동했으며, 다른 최첨단 AI 모델의 유료 구독 서비스도 보조 수단으로 활용할 수 있었던 것으로 파악됐습니다.아르텍스는 웹 애플리케이션과 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 등의 취약점을 반복적으로 탐색하고, 각 단계에서 확보한 데이터와 결과를 활용해 후속 공격을 수행하는 도구입니다.마이어스 총괄은 과거 사람이 수동으로 수행하던 작업을 자동화하면서 공격의 진입 장벽이 낮아졌다며 베이퍼 판다는 매우 정교한 공격 조직으로, 이를 수백 개의 표적을 대상으로 대규모로 활용할 기회를 포착했다고 설명했습니다.크라우드스트라이크는 2021년부터 베이퍼 판다를 추적하며 50건 이상의 관련 보고서를 작성했습니다.공격 인프라와 악성코드, 웹셸, 표적 등을 종합적으로 분석해 해당 조직의 활동을 식별해 왔습니다.이번 공격은 지난달 국내 금융권을 겨냥해 아르텍스를 활용한 것으로 관찰된 공격과는 별개입니다.마이어스 총괄은 최근 한 달 반 동안 서로 다른 공격 조직들이 아르텍스를 사용하는 사례가 빈번하게 나타나고 있다고 전했습니다.AI 도입에 따른 공격 비용 절감 가능성도 제기됐습니다.베이퍼 판다의 단일 침투 과정에서 약 14억 개의 입력 토큰이 소비됐으며, 자체 추론 환경에서 언어 모델을 구동해 공격 비용을 상당히 줄였을 가능성이 있다는 분석입니다.마이어스 총괄은 AI 기반 해킹에 대해 완전히 새로운 공격이 아니라 속도와 규모의 문제라며 적절한 보안 기술과 가시성을 확보하고 24시간 위협 추적을 수행한다면 이러한 공격도 탐지하고 방어할 수 있다고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)