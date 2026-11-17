2027학년도 대학수학능력시험을 이틀 앞둔 오늘(17일), 중고 거래 플랫폼에는 인공지능 안경을 대여해 주겠다는 글이 잇따라 올라왔습니다.



한 판매자는 AI 안경에 대한 사용법을 안내하거나 원하는 기능을 추가해 주겠다고 홍보했습니다.



수능 당일에는 이미 예약이 돼 있어 이용이 불가능하다는 안내도 있습니다.



AI 안경을 활용한 시험 부정행위에 비상이 걸린 가운데 고가 제품을 구매하지 않고도 이용할 수 있는 '하루 대여' 서비스까지 등장한 겁니다.



최근 한 달간 중고 거래 플랫폼 3곳에 올라온 AI 안경 대여 게시글은 모두 16건으로 일부 게시글은 조회수가 4천800회를 넘어섰고 채팅 문의도 30건에 달했습니다.



한 판매자는 AI 안경을 하루 3만 5천 원에 빌려주면서 사용법을 알려주고 원하는 기능도 포함하겠다고 홍보했습니다.



또 다른 판매자는 "중간·기말·자격증 환영"이라는 문구를 내걸고 하루 7만 원, 이틀 13만 원에 대여 서비스를 제공했습니다.



실제 시험 문제를 실시간으로 풀어주는 기능을 갖춘 AI 안경을 찾는 이용자들도 적지 않았습니다.



대여 희망글을 남긴 A 씨는 "실시간으로 문제를 풀어줄 수 있는 모델을 일주일 정도 빌리고 싶다"고 했고, 또 다른 희망자 B 씨도 "챗GPT나 제미나이 기능으로 문제를 풀 수 있는 안경을 3~5일 대여하고 싶다"고 밝혔습니다.



전문가들은 AI 안경의 대여 자체를 제한하기보다는 시험 부정행위 등 악용 가능성에 대비한 관리·감독 체계를 강화해야 한다고 강조합니다.



문형남 숙명여대 융합국제학부 교수는 "자신의 기기를 사용했다면 사후에 이용 기록 등을 확인할 여지가 있지만 빌린 기기를 사용하면 악용했을 때 관련 증거가 남지 않거나 확인이 어려워져 증거 인멸이 쉬워질 수 있다"고 했습니다.



그러면서 "비싼 가격 때문에 이용하지 못했던 학생들도 저렴하게 빌릴 수 있게 되면서 악용 가능성이 커질 수 있다"고 설명했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)