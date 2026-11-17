▲ 대전시교육청 전경

대전시교육청은 이틀 앞으로 다가온 2027학년도 대학수학능력시험에서 초소형 카메라와 이어폰을 이용한 인공지능 부정행위를 막기 위해 수험생의 단추와 옷깃, 소매 등을 추가로 확인하는 등 시험장 관리를 강화한다고 밝혔습니다.이는 교육부가 새로 마련한 대응 방안에 따른 조치입니다.최근 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 인공지능을 이용한 부정행위를 자수하면서 스마트안경뿐 아니라 다른 수법을 통한 부정행위 우려도 커졌습니다.옷이나 단추 등에 숨긴 초소형 카메라로 문제를 찍으면 카메라와 연결된 스마트폰의 인공지능 프로그램이 문제를 풀고, 그 답을 초소형 이어폰으로 전달받는 방식입니다.교육청에 따르면 감독관은 1·3교시 본인 확인과 시계 점검 시간에 이 같은 확인 절차를 함께 진행합니다.별도 시간을 두지 않고 기존 절차 안에서 하며, 시계를 점검할 때 수험생이 양쪽 소매를 직접 걷어 보이면 감독관이 눈으로 확인하는 방식입니다.스마트안경 확인을 맡던 시험장 학교 파견 감독관은 초소형 카메라와 이어폰까지 확인·보고하도록 역할이 넓어졌습니다.쉬는 시간에 소지 가능 물품을 보관하는 가방 등은 시험실 안이 아닌 시험실 밖 지정 장소에 두도록 했습니다.스마트안경 등 스마트기기와 마찬가지로 초소형 카메라 등을 시험에 활용하면 부정행위로 처리되고, 수사 의뢰 등 형사 고발 대상이 될 수 있습니다.감독관의 본인 확인 요구에 응하지 않아도 부정행위로 간주됩니다.오석진 대전시교육감은 "추가 점검 절차는 모든 수험생이 같은 조건에서 실력을 발휘할 수 있도록 하기 위한 것"이라며 "다소 불편할 수 있는 확인 절차를 신속히 진행해 수험생 불편을 최소화하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)