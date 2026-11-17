▲ 잔니 인판티노 FIFA 회장

이미지 확대하기

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장에 대해 강하게 반기를 들어온 유럽축구연맹(UEFA)이 차기 FIFA 회장 선거에 자체 후보를 내세웠습니다.UEFA는 현지시간 16일 알렉산데르 체페린 회장 주재로 열린 회의에서 UEFA 집행위원회와 FIFA 평의회에 속한 유럽 각국 축구협회가 필리프 디알로(63) 프랑스축구협회(FFF) 회장에게 내년 3월 열리는 FIFA 회장 선거에 출마할 것을 요청하고 만장일치로 전폭적인 지지를 약속했다고 발표했습니다.이어 UEFA는 디알로 회장이 출마 제안을 수락했다면서, 17일 FFF 집행위원회 회의에서 후보 지명이 공식 승인될 예정이라고 덧붙였습니다.UEFA는 "FIFA의 방향성에 대한 심각한 우려가 제기되는 가운데 각국 축구협회는 전 세계 축구계의 단결과 신뢰 회복을 촉구했다. 또한 FIFA가 세계 모든 지역의 축구 발전을 최우선 과제로 삼고, 최고 수준의 거버넌스를 유지하며, 회원국과 대륙 연맹, 이해관계자들과 긴밀히 협력해야 한다고 강조했다"고 전했습니다.그러면서 "각국 협회들은 디알로 회장이 이런 목표를 달성하는 데 필요한 리더십을 발휘할 인물이라며 전폭적인 신뢰를 표명했다"고 밝혔습니다.프랑스 프로축구 클럽 연합 회장 등을 지낸 디알로 회장은 2021년부터 FFF 부회장을 맡다가 2023년 노엘 르그라에 전 회장의 사임 이후 대행에 올랐고, 그해 6월 회장으로 선출돼 현재까지 이끌고 있습니다.그는 FIFA 분쟁조정위원회에서도 오래 활동해 왔습니다.내년 3월 모로코에서 열리는 총회에서 진행될 FIFA 회장 선거는 인판티노 회장의 4선 도전으로 주목받습니다.인판티노 회장은 올해 7월 월드컵 등 FIFA 대회의 상업적 권리를 민간 투자자들에게 매각하려는 계획을 발표했다가 축구계의 거센 반발에 직면하면서 철회해 유럽 등으로부터 사퇴 요구를 받았습니다.하지만 남미와 아프리카, 아시아 등의 지지로 연임 가능성이 높게 점쳐집니다.인판티노 회장에 대해 가장 거세게 반발해 온 유럽에선 아르센 벵거 전 아스널 감독이 대항마 후보로 거론 돼왔으나 정통 축구 행정가인 디알로 회장이 나서게 됐습니다.FIFA 글로벌 축구 개발 책임자인 벵거 전 감독은 출마를 고사한 것으로 전해졌습니다.로이터통신은 "정통한 소식통들은 디알로 회장이 UEFA 55개 회원국 모두의 지지를 얻지는 못했다고 전했다"면서 "디알로 회장이 유럽에서 제한적인 지지 속에 출발하면서 인판티노의 연임 가능성이 커졌다. 디알로의 과제는 유럽의 지지를 대륙을 넘나드는 연합으로 전환하는 것"이라고 짚었습니다.인판티노 회장과 디알로 회장 외에 현재까지 차기 선거에 출마 의사를 밝힌 인사는 잉글랜드 프로축구 토트넘 홋스퍼 수비수 출신인 라몬 베가와 다지마 고조 일본축구협회 명예회장이 있습니다.FIFA 회장 선거 후보 등록 마감일은 이달 18일이며, 출마 자격을 얻으려면 최소 5개국의 지지를 확보해야 합니다.(사진=게티이미지)