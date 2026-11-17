국가시험 등에서 AI를 악용한 부정행위 사례들이 도마 위에 오른 가운데, 부정행위를 하기 전에 적발되면 현행법상 처벌 규정이 없어 빠른 입법이 필요하다는 지적입니다.



현재로서는 부정행위가 적발될 경우 업무방해죄와 위계에 의한 공무집행방해죄만 있을 뿐 그 미수범에 대해서는 별도 처벌 조항이 없기 때문입니다.



예를 들면, 부정행위를 목적으로 AI 안경을 착용하고 시험장에 들어갔다가, 시험 전에 적발될 경우 단순한 소지나 착용만으로는 곧바로 형사처벌을 할 수 없습니다.



이 같은 미수범을 처벌하려면 개별 법률에 근거 규정이 있어야 합니다.



다만 형사처벌은 어려워도 별도 제재를 가하는 방법으로 죄를 물을 수는 있습니다.



대입수학능력시험이나 세무사, 회계사, 아니면 사기업의 시험이라도 주관기관이 규정에 따라 퇴실 조치를 하면 됩니다.



아울러 몇 년 동안 응시 자격을 제한하는 등 별도 조치도 가능합니다.



정부는 올해 실시한 국가자격시험 528개 종목을 전수조사하기로 했습니다.



최근 3년 동안 시험 성적을 토대로, 이번 세무사 수석 합격자처럼 이례적인 고득점을 받는 등 부정행위가 의심될 경우 전문가 검토를 거쳐 부정행위를 가려낼 방침입니다.



그러나 AI 부정행위를 실제로 적발하는 것 자체가 쉽지 않다는 지적입니다.



특히 시험이 끝난 뒤에는 주관 기관이 관련된 기록을 확보하지 못했다면, 답안지와 시험 결과만으로 AI로 부정행위를 했는지 여부를 가려내는 데 한계가 있기 때문입니다.



한편 AI로 부정행위를 해 수도권 의대를 갔다, 공무원 시험에 합격해서 조용히 다니고 있다 등 온라인에서 잇따르는 고백글의 경우 경찰은 수사 전담팀을 꾸리겠다고 밝혔습니다.



해당 글의 작성자를 추적해 실제 부정행위를 했는지 가려내겠다는 게 경찰의 설명입니다.