최근 온라인 커뮤니티와 SNS상에선 공무원 시험, 대학수학능력시험에서 전자기기를 활용한 부정행위를 저질렀다는 이른바, 'AI 자백글'이 잇따라 올라오고 있습니다.



올해 세무사 시험 수석 합격자의 'AI 부정행위' 시인 사건부터, 리트 만점자 이진우 씨의 부정행위 의혹까지, 굵직한 주요 사건들을 고리 삼아 여러 논란들이 계속 이어지고 있는 겁니다.



온라인 커뮤니티 등에 따르면 어제(16일) 한 누리꾼은 자신도 부정한 행위를 이용해 공무원 시험에 합격했다고 주장하며 글을 올렸습니다.



세무사 수석합격자의 자백에 대한 반응으로 글쓴이는"욕심 안 부리고 공무원 시험 적당 선에서 합격해서 9급 하고 있는데 안타깝네요"라며 "2~3년 공부해서 계속 떨어지기만 했는데 전자기기 사용해서 합격하니 뭔가 허무하면서도 좋긴 하더라고요"라고 썼습니다.



이어 "전자기기 빌려줘서 지인 3명까지 합격시켰다"면서 "이젠 이런 방법이 안 통할 거라, 막 알기 시작한 분들은 불쌍하네요"라는 반응까지 내놓았습니다.



게시물엔 "진짜 이런 애들 수두룩하구나"라는 비판이 달렸는데, 여기에 글쓴이는 "솔직히 미안한 마음 없습니다"라고 반박했습니다.



그러면서 "지금 하는 일이 전문성을 필요로 하는 것도 아니고, 일 성실히 잘하고 있어서 피해 줬다고 생각을 안 합니다"라고 답했습니다.



이뿐 아니라, 24학년도 수능에서 초소형 카메라, AI 스마트폰을 활용해 의대에 진학했다는 자백 글도 올라와 현재 논란이 진행 중입니다.



수능을 앞두고, AI 부정행위 의혹이 일파만파 커지자 경찰은 어제, 시험 부정행위 전담팀을 꾸리고 집중 단속에 들어갔습니다.



아울러 경찰은 인터넷상에서 게시된 시험 부정행위 자백글 등에 대해선 게시자를 추적해 실제 부정행위 여부를 확인할 예정이라고 밝혔습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 김민지, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)