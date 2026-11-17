▲ 국민의힘 장동혁 대표가 빙부상을 당한 한동훈 의원을 조문하기 위해 17일 서울 서초구 서울성모병원 장례식장으로 들어서고 있다.

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국민의힘 장동혁 대표가 오늘(17일) 무소속 한동훈 의원의 장인인 고(故) 진형구 전 대전고검장 빈소를 찾아 조문했습니다.장 대표는 이날 청와대 앞 현장 의원총회에 참석하기 직전인 오전 8시 30분쯤 서울성모병원 장례식장을 찾아 조문하고 한 의원과 배우자인 진은정 변호사 등 유가족을 위로했습니다.신동욱 최고위원과 임이자 정책위의장, 정희용 사무총장, 조배숙 의원, 강명구 조직부총장, 박충권 수석대변인, 박준태 당대표 비서실장, 김장겸 당대표 정무실장도 장 대표와 함께 조문했습니다.장 대표는 빈소에서 한 대표와 잠시 마주 앉았다가 곧바로 현장 의총 참석을 위해 이동했으며, 한 의원이 빈소 입구까지 배웅한 것으로 알려졌습니다.장 대표는 그간 한 의원과 징계 및 복당 문제를 놓고 갈등을 빚어왔으며, 외부 행사 일정에서 마주친 것 외에는 교류가 없는 상태였습니다.검찰에서 고인과 함께 근무한 인연이 있는 정점식 원내대표도 이날 오후 2시쯤 원내지도부 의원들과 빈소를 찾아 조문할 것으로 전해졌습니다.한 의원의 장인상에는 전날 오세훈 서울시장이 김병민 서울관광재단 대표와 함께 조문하고 10분가량 머물렀습니다.오 시장은 전날 조문을 마친 뒤 기자들로부터 보수 통합 관련 질문을 받자 "오늘은 드릴 말씀이 없다"며 자리를 떴습니다.김문수 전 고용노동부 장관, 김무성 전 새누리당 대표, 정진석 전 대통령실 비서실장, 정동영 통일부 장관, 개혁신당 이기인 비상대책위원장 등 정치권 인사들도 전날 빈소를 찾아 조문했습니다.이기인 위원장은 개혁신당 이준석 전 대표가 아시아의원연맹 관련 유럽 출장을 떠나 함께 조문을 오지 못했다고 전했습니다.이밖에 주호영·조경태·김도읍·이헌승·유의동· 윤재옥·한기호·이만희 의원 등 국민의힘 중진 의원들과 송석준·김형동·배현진·서범수·박정하·고동진· 박정훈·김건·유용원·안상훈·정성국·진종오· 한지아 의원 등도 전날 빈소를 찾았습니다.이날 오전에는 노경필 법원행정처장 등도 조문했습니다.이재명 대통령과 한성숙 국무총리, 조정식 국회의장, 민주당 김민석 대표, 국민의힘 유승민 전 의원 등은 빈소에 조화와 조기를 보내 애도의 뜻을 전했습니다.(사진=연합뉴스)