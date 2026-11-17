▲ 국민의힘 장동혁 대표가 빙부상을 당한 한동훈 의원을 조문하기 위해 17일 서울 서초구 서울성모병원 장례식장으로 들어서고 있다.
국민의힘 장동혁 대표가 오늘(17일) 무소속 한동훈 의원의 장인인 고(故) 진형구 전 대전고검장 빈소를 찾아 조문했습니다.
장 대표는 이날 청와대 앞 현장 의원총회에 참석하기 직전인 오전 8시 30분쯤 서울성모병원 장례식장을 찾아 조문하고 한 의원과 배우자인 진은정 변호사 등 유가족을 위로했습니다.
신동욱 최고위원과 임이자 정책위의장, 정희용 사무총장, 조배숙 의원, 강명구 조직부총장, 박충권 수석대변인, 박준태 당대표 비서실장, 김장겸 당대표 정무실장도 장 대표와 함께 조문했습니다.
장 대표는 빈소에서 한 대표와 잠시 마주 앉았다가 곧바로 현장 의총 참석을 위해 이동했으며, 한 의원이 빈소 입구까지 배웅한 것으로 알려졌습니다.
장 대표는 그간 한 의원과 징계 및 복당 문제를 놓고 갈등을 빚어왔으며, 외부 행사 일정에서 마주친 것 외에는 교류가 없는 상태였습니다.
검찰에서 고인과 함께 근무한 인연이 있는 정점식 원내대표도 이날 오후 2시쯤 원내지도부 의원들과 빈소를 찾아 조문할 것으로 전해졌습니다.
한 의원의 장인상에는 전날 오세훈 서울시장이 김병민 서울관광재단 대표와 함께 조문하고 10분가량 머물렀습니다.
오 시장은 전날 조문을 마친 뒤 기자들로부터 보수 통합 관련 질문을 받자 "오늘은 드릴 말씀이 없다"며 자리를 떴습니다.
김문수 전 고용노동부 장관, 김무성 전 새누리당 대표, 정진석 전 대통령실 비서실장, 정동영 통일부 장관, 개혁신당 이기인 비상대책위원장 등 정치권 인사들도 전날 빈소를 찾아 조문했습니다.
이기인 위원장은 개혁신당 이준석 전 대표가 아시아의원연맹 관련 유럽 출장을 떠나 함께 조문을 오지 못했다고 전했습니다.
이밖에 주호영·조경태·김도읍·이헌승·유의동· 윤재옥·한기호·이만희 의원 등 국민의힘 중진 의원들과 송석준·김형동·배현진·서범수·박정하·고동진· 박정훈·김건·유용원·안상훈·정성국·진종오· 한지아 의원 등도 전날 빈소를 찾았습니다.
이날 오전에는 노경필 법원행정처장 등도 조문했습니다.
이재명 대통령과 한성숙 국무총리, 조정식 국회의장, 민주당 김민석 대표, 국민의힘 유승민 전 의원 등은 빈소에 조화와 조기를 보내 애도의 뜻을 전했습니다.
(사진=연합뉴스)
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