2027학년도 대학수학능력시험을 단 이틀 앞두고 인공지능을 활용한 부정행위 우려가 확산하자, 유명 입시 강사들이 잇따라 수능 연기를 촉구하고 나섰습니다.



수학 영역 대표 강사인 현우진 씨는 오늘(17일) 자신의 SNS를 통해 "우리가 알던 수능은 이제 끝난 것 같다"며 "부정행위를 현장에서 완벽히 차단할 장치가 마련될 때까지 시험을 미뤄야 한다"고 주장했습니다.



현 씨는 "정부가 긴급 대응팀을 꾸리고 학사 일정을 미루는 학기제 개편까지 논의해야 한다"고 촉구했습니다.



또 고사장에서 감독관이 소신 있게 부정행위를 적발하려 해도 민원이나 법적 공방으로부터 보호받을 장치가 없다는 점도 지적했습니다.



수학 강사 정승제 씨 역시 자신의 SNS를 통해 "수능 연기는 큰 혼란을 주지만, 그것보다 더 중요한 건 최소한 나보다 열심히 공부하지 않은 사람이 신종 기술을 이용하여 나를 떨어뜨릴 수도 있겠다는 의심이 있는 상태로 시험을 보게 해서는 안 된다는 것"이라며 목소리를 냈습니다.



국어 강사 유대종 씨도 "입시 일정의 혼란보다 시험의 공정성 확보가 우선"이라며 항공 보안 수준의 입실 검사와 전파 차단 같은 확실한 대책이 없다면 수능을 연기해야 한다고 목소리를 높였습니다.



앞서 사회탐구 강사 이지영 씨도 초소형 카메라 품절 사태와 학부모 대화방 내 부정행위 거래 정황을 언급하며, "최소한의 안전 조치조차 없다면 연기를 포함한 비상 대책을 준비해야 한다"고 강조했습니다.



반면 교육 당국은 현실적인 한계를 들어 수능 연기 불가 방침을 고수하고 있습니다.



최교진 교육부 장관은 어제 국회 교육위원회에서 "수능 연기는 더 큰 혼란을 초래할 수 있어 검토가 어렵다"며 선을 그었습니다.



교육부는 시험장 내 전파 차단 검토와 스마트 안경 판별 인력 배치를 대책으로 내놨지만, 수험생 동의 없는 신체검사 불가 등 현실적 제약이 여전해 현장의 불안감을 잠재우기엔 역부족이라는 지적이 나옵니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)