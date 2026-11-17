▲ LG전자 OLED TV

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한국 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이가 올해 상반기 전 세계 시장 점유율에서 출하량 기준으로도 2년 만에 중국을 제치고 1위를 탈환했습니다.오늘(17일) 한국디스플레이산업협회가 발표한 '디스플레이산업 주요 통계'에 따르면 올해 상반기 한국 OLED 시장점유율은 금액 기준 68.3%로 전년 동기 대비 3.0% 포인트 상승했습니다.2024년 64.2%, 2025년 65.3%에 이어 3년 연속 상승세를 이어갔습니다.같은 기간 중국은 전년 동기(34.5%)보다 2.8% 포인트 떨어진 31.7%의 점유율을 기록하며 하락세를 보였습니다.OLED 시장에서 중국이 약세를 나타내며 한국은 출하량 기준에서도 2년 만에 1위를 탈환했습니다.올해 상반기 출하량 기준 시장 점유율은 한국 50.1%, 중국 49.8%로 집계됐습니다.한국은 작년 동기(47.9%)보다 2.2% 포인트 상승한 반면, 중국은 같은 기간 1.9% 포인트 하락했습니다.중국의 OLED 출하량과 매출액이 동시에 감소한 건 중국의 시장 진입 이후 이번이 처음입니다.협회는 내수시장 중심으로 OLED 시장 비중을 확대해 온 중국이 기술적 열위로 글로벌 프리미엄 제품향 OLED 수주에 어려움을 겪은 영향이라고 분석했습니다.반면 한국은 ▲ 고부가 저온다결정산화물(LTPO) OLED 안정적 양산 ▲ 광 추출 효율 극대화 및 소비전력 절감을 위한 신공정(COE, QOE 등) 적용으로 애플·삼성 등 프리미엄 고객사의 확고한 입지를 확보했습니다.이승우 한국디스플레이산업협회 부회장은 "상반기 우리 디스플레이 산업은 LTPO, 공정 혁신 등 기술 리더십을 바탕으로 고부가 시장을 주도하며 OLED 출하량 1위 탈환과 점유율 반등 안착이라는 결실을 거뒀다"며 "IT·모빌리티 및 XR 등 차세대 융합 시장을 발굴하고 수요를 창출하는 것이 기술 격차 유지의 열쇠"라고 밝혔습니다.(사진=한국디스플레이산업협회 제공, 연합뉴스)