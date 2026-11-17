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'동상이몽2' 여에스더, 홍혜걸 부부가 설렘 가득한 홍콩 여행 도중 살벌한 소비 공방전에 이어 돌연 이혼 선언까지 터뜨리며 예측 불가한 부부 케미를 예고했다.17일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽 2')에서는 지난 출연 당시 합가 소식을 전하며 애틋함을 뽐냈던 여에스더, 홍혜걸 부부의 둘만의 홍콩 여행기가 공개된다.최근 진행된 녹화에서 두 사람은 여행의 낭만도 잠시, 시작부터 팽팽한 신경전을 벌였다. 집안의 실질적 가장인 여에스더의 쇼핑을 문제 삼은 홍혜걸이 "나한테 상의하고 샀어야지"라며 지적하고 나선 것. 이에 발끈한 여에스더는 "남편이 원래 착했는데 10년간 내 돈 쓰더니 변했다"라며 거침없는 폭로를 쏟아내 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.본격적인 홍콩 도심 나들이와 함께 일명 '여에스더 우울증 극복 프로젝트'도 가동됐다. 과거 여행 내내 호텔 방 안에서 룸서비스만 찾으며 외출을 거부했던 여에스더는 이날 한결 밝아진 모습으로 거리를 누비며 홍콩 음식을 사수해 폭풍 먹방을 선보였다.도심 나들이 중 뜻밖의 이벤트도 벌어졌다. 두 사람 앞에 홍콩의 내로라하는 레전드 무비 스타들이 총출동하는 깜짝 상황이 펼쳐진 것. 이름난 스타들의 행렬 속에서 기념 촬영은 물론 백허그까지 이어지는 밀착 팬서비스가 펼쳐지자, 이를 지켜보던 홍혜걸의 질투심이 폭발했다는 후문이다.화기애애하던 분위기는 밤이 깊어지며 180도 반전됐다. 낭만 가득한 해적선 투어에 나서 진솔한 속마음을 나누던 중, 홍혜걸의 한마디에 현장이 순식간에 얼어붙은 것. 급기야 여에스더는 "이혼하겠어요"라는 폭탄선언과 함께 "현실성 없는 사람이라 너무 힘들다"며 충격 고백을 던져 스튜디오를 발칵 뒤집었다.애틋했던 힐링 여행이 일촉즉발의 위기로 치닫게 된 전말은 17일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 '동상이몽 2'에서 공개된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)