▲ 한성숙 총리

한성숙 국무총리가 최근 국가자격시험에서 발생한 인공지능(AI) 악용 부정행위를 '사회악'으로 규정하고 범정부 긴급대응팀을 가동하겠다고 밝혔습니다.한성숙 총리는 오늘(17일), 정부서울청사에서 주재한 제49회 국무회의에서 "2027학년도 대학수학능력시험이 이틀 후로 다가왔다"며, "최근 국가자격시험에서 발생한 AI 악용 부정행위로 인해 수험생과 학부모님들의 우려가 굉장히 크시다는 것을 잘 알고 있다"고 말했습니다.그러면서, "정부는 이러한 부정행위를 '사회악'으로 규정하고 범정부 긴급대응팀을 긴급 가동하여 발본색원하겠다"고 강조했습니다.한 총리는 "시험 중 스마트기기 휴대를 원천 차단하겠다"며, "스마트폰 등 모든 스마트기기는 전원 종료 후 수거하고 수험생이 착용한 안경과 시계를 전수 점검하는 한편, 옷깃과 소매, 단추 등도 꼼꼼하게 살피겠다"고 밝혔습니다.이어 "고의로 미반납한 스마트기기 이용도 철저히 적발하겠다"며, "시험장 주변 와이파이 관리를 강화하고 수험생의 가방은 복도 등 시험실 외부에 별도 보관하겠다"고 덧붙였습니다.또, "시험장 외부에 보관된 소지품에서 스마트기기가 작동하는지 수시로 점검하겠다"고도 말했습니다.감독관 추가 배치 계획을 밝히며, "현장에서의 부정행위는 물론 사전 모의에 대해서도 무관용 원칙으로 엄단하겠다"고 경고했습니다.한 총리는 "의심 사례의 경우에는 끝까지 추적해서 시험 무효, 응시 자격 박탈, 고발과 수사 의뢰 등 엄정 대응하겠다"고도 강조했습니다.이어 교육부 등 관계기관에 "직을 건다는 자세로 혼신의 힘을 다해주시기 바란다"고 당부하는 한편, "수험생들이 그간 쌓아온 노력이 정당한 결실로 이어질 수 있도록 정부는 수능 관리에 끝까지 최선을 다하겠다"고 약속했습니다.한 총리는 구체적인 내용을 오후 브리핑을 통해 직접 설명하겠다고도 말했습니다.