▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 17일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표는 조정식 국회의장이 개헌 로드맵을 발표한 것에 대해 "국회가 주도하고 국민이 결정하는 개헌이 여야 합의로 결실을 보도록 적극 협력하겠다"고 오늘(17일) 밝혔습니다.한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "개헌은 시대적 소명이자 국민의 명령"이라며 이같이 강조했습니다.그는 조 의장의 전날 개헌 추진 3원칙에 대해 "국회 주도 현직 대통령 연임 논의 배제, 여야 합의와 국민 동의의 원칙도 분명히 했다"며 "대통령 연임을 위한 개헌이라는 억측은 더 이상 설 자리가 없다"고 설명했습니다.이어 "국민의힘은 다짜고짜 이번 정부에서 개헌은 없다며 국회의장에게 대국민 사기라는 모욕까지 퍼부었다"며 "여야가 합의하고 국민의 동의를 구하자는 제안에 (조 의장) 사퇴부터 요구하는 것이 공당의 책임 있는 태도냐"라고 비판했습니다.그러면서 "정파의 이해와 선거의 유불리를 넘어 달라진 시대와 국민의 바람을 담을 개헌안을 마련해야 한다"며 "국민의힘도 일방적인 거부 선언을 거두고 개헌 논의에 책임 있게 참여하시라"고 촉구했습니다.조 국회의장은 전날 기자회견에서 "내년이 개헌 적기"라며 국회 헌법개정자문위원회 공동위원장으로 김형오·정세균 전 국회의장을 위촉하고 개헌 로드맵을 소개했습니다.(사진=연합뉴스)