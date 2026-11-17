▲ 원소속팀 SSG와 FA 계약한 오태곤(오른쪽)

멀티 플레이어 오태곤(34)이 원소속팀 SSG 랜더스와 자유계약선수(FA) 계약을 맺었습니다.SSG는 오늘(17일) 오태곤과 계약 기간 3년, 총액 11억 원(계약금 2억 원, 연봉 7억 4천만 원, 옵션 1억 6천만 원)에 FA 계약을 체결했다고 밝혔습니다.오태곤은 2022시즌 종료 후 SSG와 4년 총액 18억 원에 FA 계약했고, 두 번째 FA 자격을 얻은 뒤 SSG와 재계약했습니다.오태곤은 "첫 FA 계약 당시 추신수 보좌역이 자신의 연봉 10억 원을 낮추면서, 그 금액을 내 계약에 쓸 수 있도록 구단에 요청했던 것으로 알고 있다"며 "당시 큰 책임감을 느꼈는데, 선배의 헌신을 이어받아 팀을 잘 이끌겠다"고 밝혔습니다.이어 "새 시즌엔 건강하게 시즌을 완주하면서 팀에 꾸준히 힘을 보태겠다"고 덧붙였습니다.SSG 구단은 "오태곤의 다양한 활용 가치와 팀 내 리더십 등 야구장 안팎의 기여도를 종합적으로 고려했다"며 "팀의 지속적인 경쟁력 확보에 필요한 선수라고 판단했다"고 전했습니다.2010 신인드래프트를 통해 롯데 자이언츠에 입단한 오태곤은 kt wiz를 거쳐 2020년 SK 와이번스(현 SSG)로 이적했습니다.2026시즌엔 106경기에서 타율 0.252, 9홈런, 34타점을 기록했습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)