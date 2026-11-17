▲ 금융감독원

금융감독원이 전자금융업자와 온라인투자연계금융업자에 최근 침해사고와 관련해 외부접점을 집중 점검하도록 당부했습니다.금감원은 오늘(17일) 서울 여의도 본원에서 전금업·온투업 정보보호최고책임자(CISO)와 보안 담당자를 만나, 최근 침해사고에서 확인된 취약점과 필요 조치사항을 안내하고 신속히 개선하라고 요청했습니다.현재 진행 중인 전 금융권 외부접점 집중점검을 충실히 이행할 것을 요청하며 전수점검 방법과 필요한 조치 사항도 안내했습니다.특히 전수점검 이후 침해사고가 발생할 경우에는 그간 점검이 제대로 이뤄졌는지 확인해 책임을 엄정히 물을 것이란 점도 강조했습니다.금감원은 "점검 과정에서 고객이나 회사의 금전 피해로 이어질 수 있거나 개인정보 유출이 우려되는 중요한 취약점이 확인되면, 즉시 서비스를 중단하고 외부접점을 차단해야 한다"고 강조했습니다.아울러 사고 발생 시 신속한 대응·보고 체계와 이용자 피해 최소화를 위한 비상대응 절차를 사전에 정비하라고 주문했습니다.심은섭 전자금융검사국장은 "전사적 차원에서 대응하고, 고객정보와 자금 처리에 관여하는 제3자 영역까지 회사의 책임이라는 인식 아래 보안 원칙이 철저히 적용되도록 관리해 달라"고 말했습니다.이어 "보안 관련 지출도 비용이 아닌 투자로 인식해야 한다"고 덧붙였습니다.당국은 침해사고가 보안관리 체계가 상대적으로 미흡한 중소규모 전금·온투업자 등에서 다수 발생하고 있다고 보고 있습니다.금융당국에 따르면 지난 5일 기준 온투업 4개 사와 전금업 10개 사에서 침해 신고가 있었습니다.특히 전자지급결제대행업체(PG사) 페이허브에서는 고객자산 약 2억 원, 온투업체 줌펀드에서도 고객 예치금 약 3억 원이 유출됐습니다.(사진=연합뉴스)