▲ 두산 베어스와 2년 계약을 체결한 양의지(오른쪽)

로야구 두산 베어스의 베테랑 포수 양의지(39)가 2027년 자유계약선수(FA) 시장의 첫 계약 선수가 됐습니다.두산은 "양의지와 2년 최대 55억 원에 FA 계약을 체결했다"고 오늘(17일) 밝혔습니다.계약금 40억 원, 연봉 총액 10억 원, 인센티브 5억 원의 조건입니다.2006년 신인 드래프트에서 두산의 2차 8라운드 지명을 받은 양의지는 18시즌 통산 2천98경기에 출전해 타율 0.306, 305홈런, 1천274타점, OPS(출루율+장타율) 0.886을 기록했습니다.2019시즌을 앞두고 NC 다이노스와 4년 125억 원에 첫 FA 계약을 맺었고, 2023시즌을 앞두고 두산과 4+2년 최대 152억 원에 계약해 친정팀으로 돌아왔습니다.기존 계약에 포함됐던 2년 최대 42억 원의 선수 옵션을 실행하지 않고 세 번째 FA 권리를 행사한 양의지는 더 나은 조건으로 두산에 남았습니다.복귀 후 4시즌 동안 513경기에서 타율 0.301, 77홈런, 330타점을 올렸습니다.이 기간 타율과 안타, 홈런, 타점 모두 팀 내 1위였습니다.2025년부터 2년간 주장을 맡았고, 골든글러브도 통산 10차례 수상했습니다.두산 구단 측은 "선수와 구단 모두 두산 잔류만을 생각하며 교감을 이어갔다. 양의지는 상징성과 기량을 두루 갖춘, 팀에 꼭 필요한 선수"라며 "앞으로도 팀의 중심으로 활약할 수 있다는 믿음이 계약으로 이어졌다"고 설명했습니다.양의지는 "4년 전 복귀 계약 당시부터 두산 유니폼을 입은 채 은퇴하고 싶었다. 그 꿈을 이룰 수 있게 해 주신 박정원 구단주님께 감사드린다"며 "두산 팬들의 응원을 앞으로도 들을 수 있어 기분 좋고 설렌다. 계약 기간 동안 오직 팀 승리만 생각하면서 내게 남은 에너지를 전부 쏟겠다"고 다짐했습니다.(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)