▲ 고양시청 전경

고양시는 경기도 평화경제특구 2차 사전공모에 신청서를 제출했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.평화경제특구는 접경지역의 평화적 이용과 경제 발전을 함께 도모하는 국가사업으로, 남북 경제 협력 기반 조성과 지역경제 활성화를 목표로 합니다.시는 공모에서 의료·바이오, 방송영상콘텐츠, 전시·컨벤션 등 지역의 강점을 살려 산업 육성과 남북 협력을 연계하는 특구 조성 방향을 제시했습니다.특히 한국건설기술연구원, 국립암센터, 고양연구원 등 지역 전문기관의 연구 성과와 역량을 바탕으로 연구개발과 기업 활동, 국제교류가 어우러지는 고양형 평화 경제 발전 모델을 구상했습니다.또, 교통·생활 인프라와 수도권 접근성을 활용해 기업과 기관 간 교류를 확대하고 투자 유치와 일자리 창출을 통해 자족 기능을 강화할 계획입니다.민경선 고양시장은 "의료·바이오, 전시·컨벤션 등 고양시의 산업적 강점을 살려 고양형 평화경제특구 조성 기반을 마련하겠다"고 말했습니다.(사진=고양시 제공, 연합뉴스)