치매를 앓는 노부모와 함께 살던 40대 남성이 자택에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



소재가 확인되지 않아 경찰이 행방을 추적하던 70대 어머니는 오늘(17일) 오전 한 모텔에서 발견됐습니다.



어제(16일) 오후 5시 30분쯤 경기 파주시 아동동의 한 아파트 경비실에서 경찰에 신고가 접수됐습니다.



집에 들어가지 못하는 80대 남성 A 씨를 보호하고 있다는 내용이었습니다.



출동한 경찰은 A 씨의 주거지를 확인하고 귀가를 도우려 했지만, 현관문 비밀번호를 알 수 없어 소방당국에 협조를 요청했습니다.



소방대원들이 베란다를 통해 집 안으로 들어갔고, 오후 8시쯤 A 씨의 아들인 40대 남성 B 씨가 숨진 채 발견됐습니다.



발견 당시 B 씨의 시신은 부패가 진행된 상태였으며, 현장에서 유서는 발견되지 않았습니다.



현재까지 범죄 혐의점은 확인되지 않은 것으로 전해졌습니다.



B 씨는 치매를 앓는 아버지 A 씨, 70대 어머니 C 씨와 함께 살아온 것으로 파악됐습니다.



하지만 C 씨는 휴대전화를 집에 두고 사라져 소재가 확인되지 않았고, 경찰 실종수사팀이 행방을 추적했습니다.



경찰은 지인 등을 통해 C 씨가 최근 병원 진료를 받은 사실을 확인하고, 택시 이동 경로 등을 추적했습니다.



이어 파주시 인근의 숙박시설 밀집 지역을 탐문한 끝에 오늘 오전 7시 55분쯤 한 모텔에서 홀로 머물던 C 씨를 발견했습니다.



C 씨는 경찰에 "혼자 있고 싶었다"고 말하는 등 횡설수설한 것으로 전해졌습니다.



경찰 관계자는 "국립과학수사연구원에 B 씨의 시신 부검을 의뢰해 정확한 사망 원인을 확인하고, 범죄 관련성 등 모든 가능성을 열어두고 사망 경위를 조사할 방침"고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)