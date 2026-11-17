▲ 블랙핑크 제니

블랙핑크의 제니가 호주 가수 테임 임팔라와 협업한 '드라큘라'(Dracula)가 미국 빌보드 메인 싱글 차트에서 자체 최고 순위인 3위를 유지했습니다.빌보드는 현지시간 16일 차트 예고 기사를 통해 3위 '드라큘라'를 포함한 '빌보드 톱 10' 순위를 공개했습니다.이로써 '드라큘라'는 '핫 100' 차트에 59주째 이름을 올렸습니다.애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'의 1위 성적을 제외하면, '드라큘라'의 순위는 블랙핑크 로제가 '아파트'로 달성한 3위와 더불어 케이팝 여성 가수 사상 '핫 100' 최고 순위 타이기록입니다.'드라큘라'는 '핫 댄스/일렉트로닉 송즈' 차트에서 45주째 1위, '핫 록 & 얼터너티브 송즈' 차트에서 26주째 1위를 기록했습니다.특히 '라디오 송즈' 차트에서도 9주째 정상을 밟았습니다.'드라큘라'는 지난해 10월 테임 임팔라의 솔로곡으로 발표된 후 올해 2월 제니가 참여한 리믹스 버전이 공개되면서 숏폼 플랫폼에서 인기를 끌며 차트에서 역주행했습니다.제니는 이 곡으로 내년 2월 열리는 제69회 그래미 어워즈에서 본상에 해당하는 '올해의 레코드' 등 2개 부문 후보로 지명됐습니다.(사진=OA엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)