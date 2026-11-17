축구 대표팀 모레노 감독이 카타르전을 앞두고 열린 기자회견에서 손흥민의 활용법에 대한 생각을 밝혔습니다.



모레노 감독은 손흥민이 라인 사이 공간에서 자유롭게 움직이며 빌드업부터 득점까지 공격 전반에 관여할 수 있도록 하고 있다고 설명했습니다. 또, 전술 적응에 시간이 부족하다는 지적에는 이를 변명으로 삼고 싶지 않다고 강조했는데요.



카타르전에서는 새로운 선수들에게도 출전 기회를 줄 예정이라고 밝힌 모레노 감독의 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재 : 이정찬, 구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)