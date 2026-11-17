공격에서 손흥민의 위치와 역할은?…모레노 감독이 직접 설명한 손흥민 활용법
축구 대표팀 모레노 감독이 카타르전을 앞두고 열린 기자회견에서 손흥민의 활용법에 대한 생각을 밝혔습니다.
모레노 감독은 손흥민이 라인 사이 공간에서 자유롭게 움직이며 빌드업부터 득점까지 공격 전반에 관여할 수 있도록 하고 있다고 설명했습니다. 또, 전술 적응에 시간이 부족하다는 지적에는 이를 변명으로 삼고 싶지 않다고 강조했는데요.
카타르전에서는 새로운 선수들에게도 출전 기회를 줄 예정이라고 밝힌 모레노 감독의 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(취재 : 이정찬, 구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
모레노 감독은 손흥민이 라인 사이 공간에서 자유롭게 움직이며 빌드업부터 득점까지 공격 전반에 관여할 수 있도록 하고 있다고 설명했습니다. 또, 전술 적응에 시간이 부족하다는 지적에는 이를 변명으로 삼고 싶지 않다고 강조했는데요.
카타르전에서는 새로운 선수들에게도 출전 기회를 줄 예정이라고 밝힌 모레노 감독의 기자회견을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(취재 : 이정찬, 구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
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