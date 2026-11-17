[경제 365]



올해 상반기 자동차 사고는 줄었지만 사고 한 건당 지급된 보험금은 늘었습니다.



대형 손해보험사 4곳의 자동차 물적 담보 사고는 2.6% 감소했지만, 지급보험금은 4조 940억 원으로 1.6% 증가했습니다.



이에 따라 건당 지급보험금은 166만 4천 원에서 173만 6천 원으로 4.4% 올랐습니다.



지난해 지급보험금 가운데 부품비가 43%, 수리비가 40% 정도를 차지했으며, 업계는 부품값 상승과 일부 정비업체의 수리비 과다 청구 등이 영향을 미친 것으로 보고 있습니다.



전체 보험사의 자동차보험 손익은 상반기 1천848억 원 적자를 기록해 6년 만에 적자로 돌아섰습니다.



보험료와 보험금 등을 종합한 합산비율도 손익분기점인 100%를 넘어 101.9%를 기록했습니다.



적자가 이어질 경우 자동차보험료 인상 등 소비자 부담으로 번질 수 있다는 우려가 나옵니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.