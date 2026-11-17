법학적성시점, LEET에서 사상 처음으로 만점을 받은 이진우 씨가 인터넷 커뮤니티나 자신의 SNS 계정 등에 올린 글을 일부 삭제한 것으로 알려졌습니다.



실제, 이 씨가 글을 올렸던 디시인사이드 '이진우의 갤로그'에 올라왔던 게시물들은 모두 비공개 처리된 상탭니다.



이 씨의 개인 SNS 계정에 있던 게시물 역시 일부가 삭제됐고, 현재는 이 씨가 쓴 자기계발서 관련 홍보글과 오는 19일 아침, 실시간으로 수능풀이를 진행하겠다는 공지만 올라와 있습니다.



이 씨는 오는 19일 서울 강남구 대치동의 한 입시 연구소에서 국어 강사들과 기자들이 참관하는 가운데 수능 국어 56문항을 65분 안에 풀고 채점과정까지 생중계하겠다고 예고한 바 있습니다.



공개 풀이로 실력을 증명해 불붙은 부정행위 의혹을 불식시키겠단 의도로 풀이됩니다.



앞서 이 씨는 극적인 성적 상승으로 주목받았습니다.



2018학년도 수능 국어 7등급을 받았지만 전국 일주 등을 통해 성적 상승을 이끌어 냈고, 24년 수능 성적으론 고려대 정치외교학과, 2년 뒤 수능에선 단 한 문제만 틀려 서울대 치의학과에 입학했습니다.



문제가 된 건 만점을 받은 LEET 시험으로 답안지도 아닌 시험지에 정답을 밀려 썼던 흔적이 공개되면서 온라인에서 AI를 이용한 부정행위 의혹이 제기된 상탭니다.



이 씨의 최근 행보를 두곤, SNS상에선 "글을 왜 삭제했을까" "너무 의심된다"는 등의 반응이 주를 이룬 반면에 일각에선 "서울대 치대수석 리트 만점자 아는 사람인데, 천재 맞음"이라는 반박글도 올라왔습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 서병욱, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)