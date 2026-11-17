▲ 최교진 교육부 장관

세무사 시험 수석 합격자의 인공지능 활용 부정행위 논란과 관련해 최교진 교육부 장관이 오늘(17일) 직무유기 혐의로 고발됐습니다.이종배 국민의힘 전 서울시의원은 오늘 오전 국민신문고를 통해 서울경찰청에 최 장관을 고발했다고 밝혔습니다.앞서 15일 올해 세무사 시험 수석합격자 A 씨가 변호사 유튜브 채널에 출연해 1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다고 밝혀 사회적 파장을 일으켰습니다.최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에 출석해 AI를 활용한 시험 부정행위를 완벽하게 적발할 수 있느냐는 질문에 모든 부정행위를 적발하기는 어렵다는 취지로 답변했습니다.이에 대해 이 전 의원은 최 장관이 기존 감독 체계의 한계를 인식하고도 수능 연기를 통해 실효성 있는 대책을 실현하지 않아 직무를 의식적으로 포기했다고 주장했습니다.이로 인해 국가의 기능을 저해하고 수험생과 학부모에게 피해를 야기했다고 이 전 의원은 전했습니다.이 전 의원은 또 정부가 의지만 있다면 수능을 연기하고 전파법 개정이나 한시적 특별법을 발의해 국회의장 직권상정으로 통과시키고, 그동안 각 교실에 전파탐지기 등을 설치하면 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위를 막을 수 있다고 밝혔습니다.이어 철저한 수사를 통해 최 장관을 엄벌해달라고 요구했습니다.