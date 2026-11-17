축구 대표팀 황인범이 모레노 감독의 임시 감독 체제에 대한 자신의 생각을 밝혔습니다.



황인범은 카타르전을 앞두고 열린 기자회견에서 아시안컵을 앞두고 감독의 거취가 불투명한 상황은 감독과 선수단 모두에게 좋지 않다고 말했습니다. 또 이런 우려를 감독과 대한축구협회에도 전달했다고 설명했는데요.



황인범은 한국 축구가 발전할 수 있는 방향으로 모든 일이 이뤄지길 바란다며, 최근 대표팀의 경기력에 실망한 팬들에게도 선수들의 책임을 인정하고 더 나은 모습을 보여주겠다고 다짐했습니다.



(취재 : 이정찬, 구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)