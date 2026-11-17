"감독님과 선수단 모두에게 좋지 않아"…황인범이 밝힌 임시 감독 체제의 문제점
축구 대표팀 황인범이 모레노 감독의 임시 감독 체제에 대한 자신의 생각을 밝혔습니다.
황인범은 카타르전을 앞두고 열린 기자회견에서 아시안컵을 앞두고 감독의 거취가 불투명한 상황은 감독과 선수단 모두에게 좋지 않다고 말했습니다. 또 이런 우려를 감독과 대한축구협회에도 전달했다고 설명했는데요.
황인범은 한국 축구가 발전할 수 있는 방향으로 모든 일이 이뤄지길 바란다며, 최근 대표팀의 경기력에 실망한 팬들에게도 선수들의 책임을 인정하고 더 나은 모습을 보여주겠다고 다짐했습니다.
(취재 : 이정찬, 구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
황인범은 카타르전을 앞두고 열린 기자회견에서 아시안컵을 앞두고 감독의 거취가 불투명한 상황은 감독과 선수단 모두에게 좋지 않다고 말했습니다. 또 이런 우려를 감독과 대한축구협회에도 전달했다고 설명했는데요.
황인범은 한국 축구가 발전할 수 있는 방향으로 모든 일이 이뤄지길 바란다며, 최근 대표팀의 경기력에 실망한 팬들에게도 선수들의 책임을 인정하고 더 나은 모습을 보여주겠다고 다짐했습니다.
(취재 : 이정찬, 구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
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