▲ 고민수 방송미디어통신위원회 부위원장(지역방송발전위원장)

방송미디어통신위원회의 법정위원회 중 하나인 지역방송발전위원회 위원장을 맡고 있는 고민수 방미통위 부위원장이 '제5차 지역방송발전지원계획' 수립을 앞두고 지역방송의 생존을 화두로 던졌습니다.고 부위원장은 17일 한 매체에 기고문<'지역방송 위기'는 '지역 민주주의 위기'>을 통해 "지역방송의 공적 책무도 중요하지만 이를 수행하기 위한 재정적·제도적 기반은 충분치 않다"며 이같이 밝혔습니다.고 부위원장은 우선 지역방송의 현실에 대해 "광고 수입 감소와 제작비 상승, 우수 인력 확보의 어려움에 더해 AI와 디지털 플랫폼 등 신기술과 유통 환경에 대응하기 위한 투자 부담이 커지고 있다"고 진단했습니다.지역방송이 생존의 위기에 놓인 만큼, 임시방편책이 아닌 지역방송의 생태계를 근본적으로 전환하는 정책이 필요하다는 의미입니다.고 부위원장은 그러면서 "급변하는 미디어 시장 환경에 맞춰 낡고 경직된 규제는 과감히 혁신해야 한다"며 "아날로그 시대에 머물러 있는 획일적인 소유 겸영규제나 편성 및 광고 규제는 과감히 허물어서 지역방송에 숨통을 트여줘야 한다"고 강조했습니다.방송통신발전기금의 합리적 배분과 재정 지원을 다각화해야 지역방송이 양질의 컨텐츠를 생산해 내며 최소한의 공적책무를 수행할 수 있다는 겁니다.고 부위원장은 "지역방송의 위기는 개별 지역방송사의 문제가 아니라, 곧 사회 전체의 다양성과 지역 민주주의의 위기"라고 봤습니다.이에 수립을 준비하고 있는 '제5차 지역방송발전지원계획'에 지역 방송사 등 현장의 목소리를 충실히 반영해야 한다고 역설했습니다.고 부위원장은 "지역민들이 일상 속에서 지역방송을 '내 삶에 꼭 필요한 방송'으로 온전히 인식할 때 비로소 시청자 발걸음과 눈길이 자연스레 지역방송으로 돌아올 것"이라고 밝혔습니다.방미통위는 지역방송의 지속 가능성과 경쟁력을 높이기 위한 중장기 지원책 마련 차원에서 제5차 지역방송발전계획 수립을 준비하고 있습니다.이를 위해 변화하는 미디어 환경 속 지역방송의 역할 강화와 안정적인 재원 확보 등이 주요 과제로 논의되고 있습니다.(사진=연합뉴스)