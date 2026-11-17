법학적성시험(LEET) 도입 이후 첫 만점자로 화제를 모았던 이진우 씨가 과거 수능 성적증명서를 직접 수정했다는 사실까지 알려지며 논란이 확산하고 있습니다.



최근 이 씨가 시험지에 답안을 밀려쓰는 등 입시 업계와 온라인 커뮤니티 등에서 부정행위 의혹이 불거진 데 이어, 이 씨가 자신의 성적 향상 과정을 증명하기 위해 공개했던 2013년부터 2026학년도까지의 수능 성적증명서 4건에서 이름 부분의 글꼴이 다르다는 의혹이 제기된 겁니다.



이에 대해 이 씨는 한 언론사와의 인터뷰에서 "개명 전 이름을 공개하고 싶지 않아 성명란을 직접 수정했다"고 밝혔습니다.



하지만 한국교육과정평가원은 "별도의 행정 절차가 없다면 응시 당시 이름이 기재되는 것이 원칙"이라며, "공식 제보가 접수되면 사실관계를 확인해 고발 여부를 검토할 수 있다"는 입장인 것으로 알려졌습니다.



앞서 논란의 불씨가 된 건 이 씨가 유튜브에 공개한 LEET 시험지였습니다.



지운 답 여러 개가 각각 인접한 문항의 실제 정답과 연달아 일치하면서, AI나 외부에서 답안을 전달 받아 한 칸씩 밀려 적었다가 고친 것 아니냐는 의혹이 일었습니다.



이 씨는 "지운 답이 연속으로 다른 문항의 정답과 일치한 점은 확률적으로 희박하다"고 인정하면서도 "시험 후반부 집중력이 떨어져 잔실수가 늘었기 때문"이라고 해명했습니다.



이 씨는 그러면서, 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능 국어 영역 문제를 취재진과 입시학원 강사들이 참관하는 가운데 직접 풀고, 그 전 과정을 생중계해 실력을 검증받겠다고 예고했습니다.



이 씨는 앞서 부정행위 장비 확인을 위해 "귀와 코, 입까지 내시경을 받겠다"고도 했습니다.



연이어 불거진 부정행위와 성적증명서 수정 논란 속에, 이 씨가 예고한 공개 검증이 의혹을 잠재울 수 있을지 주목됩니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)