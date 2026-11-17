미국을 비롯한 세계 각국 유명인들을 수렁에 몰아넣은 '억만장자 성범죄자' 제프리 엡스타인의 사인이 자살이 아니라는 주장이 또 제기됐습니다.



CBS 방송에 따르면 '법의학 및 법률의학 저널'의 편집장 마이클 프리먼 박사는 스웨덴 우메오대학교 법의학 교수 안데르스 에릭손 등과 함께 발표한 연구 결과에서 이같이 주장했습니다.



프리먼 박사는 2019년 교도소에서 사망한 엡스타인의 부검 기록과 엡스타인의 형제가 제공한 그의 사망 이후 사진을 분석한 결과 엡스타인이 누군가 뒤에서 목을 졸라 살해했을 가능성이 크다고 밝혔습니다.



CBS는 "이 보고서는 외부 법의학 전문가가 엡스타인의 공식적인 자살 판정에 의문을 제기한 두 번째 보고서"라고 전했습니다.



사진에는 엡스타인의 목에 끈으로 인한 손상 흔적이 보입니다.



이는 감방 침대 기둥에 끈을 묶어 자살했다는 부검의 근거가 됐는데, 그 바로 아래 다른 각도로 생긴 또 하나의 끈에 의한 손상 흔적이 있다는 겁니다.



프리먼 박사는 엡스타인을 발견했던 교정관 마이클 토머스의 진술과 시신 사진에서 확인된 상처들을 바탕으로 3차원 모형을 만들어 분석했습니다.



그 결과 엡스타인의 목에 생긴 두 번째 찰과상과 왼쪽 어깨의 깊은 출혈이 생긴 상처는 자살 가설을 뒷받침하지 않는다고 지적했습니다.



이어 엡스타인의 목에 남은 수평 방향의 두 번째 찰과상은 뒤쪽에서 끈을 잡아당겼음을 시사한다면서 "대안적인 시나리오는 목을 조르는 행위가 있었다는 것"이라고 말했습니다.



뉴욕시 수석검시관실은 엡스타인이 숨진 채 발견된 다음 날인 2019년 8월 11일 부검을 실시해 자살로 결론 내렸습니다.



검시관실 대변인은 CBS에 "우리는 기존 판정을 유지한다"고 밝혔습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)